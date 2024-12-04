Авторынок сбавил скорость

Рынок новых легковых автомобилей в ноябре, как и ожидалось, показал отрицательную динамику месяц к месяцу: меньше продажи в этом году были только в феврале и январе. Спад связывают с высокой ставкой ЦБ и вымытым в прежние месяцы спросом. Ожидания от декабря у участников рынка более оптимистичные. Желание граждан купить машину до очередной индексации утильсбора, активность корпоративных клиентов и дополнительные скидки от импортеров могут привести к росту продаж на 5–10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в ноябре упали на 28,8% относительно прошлого месяца, до 121,88 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». В годовом выражении зафиксирован рост на 11,1%. Меньше машин было продано только в начале года — в январе и феврале.

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Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сентябрь и октябрь перетянули часть продаж ноября, поскольку граждане стремились купить автомобиль по более низкой цене, то есть ввезенный до индексации утильсбора. Повышение ключевой ставки, по его словам, также способствовало охлаждению спроса, поскольку кредитные продукты становились менее доступными.

В октябре продажи легковых машин побили рекорд за последние 3,5 года, и мог несколько сказаться эффект высокой базы, добавляет эксперт.

По данным «Автостата», лидером продаж в ноябре остается Lada, на долю которой пришелся 31% авторынка. Реализация машин бренда выросла на 15,9% год к году, до 37,85 тыс. штук. АвтоВАЗ отчитался о росте продаж на 9,8%, до 39,58 тыс. штук, включая легкие коммерческие автомобили Lada Largus. Но месяц к месяцу у автопроизводителя также наблюдается падение реализации — на 7,7%. Второе место и лидерство среди иномарок снова за китайским Haval, продажи которого год к году выросли на 7,1%, до 15,43 тыс. штук. Топ-3 замыкает Chery, сократившая реализацию на 2,2%, до 11,06 тыс. машин. Следом идут Geely и Changan, продажи которых упали на 3,8%, до 10,15 тыс. штук, и на 5,3%, до 6,26 тыс. штук, соответственно. Самое значительное сокращение продаж демонстрирует Omoda, на 30,7%, а лучшую динамику — белорусский Belgee (совместное предприятие с Geely), почти в 13 раз.

В модельном рейтинге, согласно «Автостату», первое место сохраняет Lada Granta, на втором — Lada Vesta. Замыкает топ-3, вновь становясь лидером среди иномарок, Haval Jolion. Следом идут Lada Largus и Chery Tiggo 4 PRO.

Многие из опрошенных “Ъ” дилеров отмечают падение продаж в диапазоне от 28% до 35% по разным брендам.

«Первая неделя ноября была наиболее шоковой: минус 60% к первой неделе октября»,— говорит гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. «Ключевой фактор — ограничения в одобрениях по автокредитам покупателям, а также рост ключевой ставки ЦБ»,— говорит он. По словам гендиректора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, к падению продаж в ноябре также привел рост цен на машины после индексации утильсбора. «Ослабление рубля пока слабо отразилось на спросе и стоимости автомобилей на складах, но точно приведет к повышению цен на новые импортируемые автомобили»,— добавляет он. По оценкам участников рынка, девальвация рубля может повысить цены на автомобили, поставляемые официально, на 1–5% до конца года. (см. “Ъ” от 2 декабря).

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что декабрь — традиционно хороший месяц для авторынка и продажи могут вырасти на 5–10% относительно ноября. В декабре, поясняет он, будет последняя возможность купить автомобиль по старым ценам перед повышением утильсбора с 1 января. «Плюс мы ждем в декабре активности от импортеров, что они распространят дополнительные скидки»,— добавляет топ-менеджер. Андрей Терлюкевич полагает, что в декабре возможна легкая стабилизация: рынок будет всеми способами снижать товарные запасы, поскольку финансирование складов при текущей ключевой ставке в течение 1,5 месяца приводит к прямым убыткам. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев добавляет, что в декабре активизируется и корпоративный сегмент. «Возможно, авторынок закроется в интервале 150–160 тыс. штук»,— считает он.

Наталия Мирошниченко