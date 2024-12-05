«Пушкинская карта» оказалась скидочной

От четырех до шести лет в колонии общего режима получили по приговору Басманного райсуда Москвы трое фигурантов уголовного дела о хищении свыше 205 млн руб. при реализации программы «Пушкинская карта», позволяющей молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия. Приговор оказался гораздо мягче, чем настаивало гособвинение. При этом уже все фигуранты сейчас имеют право на условно-досрочное освобождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые в махинациях с «Пушкинской картой» получили сроки, которые позволяют просить об УДО

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Обвиняемые в махинациях с «Пушкинской картой» получили сроки, которые позволяют просить об УДО

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На оглашение приговора приехали родственники и друзья подсудимых. Из-за этого маленький зал судьи Тимура Вахрамеева, заваленный томами уголовных дел, как, впрочем, и у всех его коллег, оказался забит до отказа. В ожидании сроков близкие фигурантов — индивидуальных предпринимателей Эмиля Гурбанова и Виктора Якубова, а также студента МГИМО Ильи Сафонова — заметно нервничали, возмущаясь съемке и называя фотографов «шакалами». «Сынок, отвернись»,— советовал отец одного из подсудимых. Но арестованные лиц прятать не стали, лишь Илья Сафонов перед приговором предусмотрительно надел черную медицинскую маску.

Поскольку по новым правилам оглашается лишь вводная и резолютивная части приговора, на все про все ушло минут пятнадцать. Минимальный срок — четыре года — суд назначил уроженцу Азербайджана 29-летнему Эмилю Гурбанову, на год больше получил имеющий гражданство России и Израиля 22-летний Илья Сафонов, а его 25-летний двоюродный брат Виктор Якубова был осужден на шесть лет.

Именно последний, по данным СКР, являлся организатором преступной группы, которая воплотила в жизнь «многоэтапный план» хищения бюджетных средств, выделяемых на реализацию федеральной программы «Пушкинская карта». Она появилась на сайте госуслуг в 2021 году и позволяет людям в возрасте от 14 до 22 лет тратить деньги с карты годовым лимитом 5 тыс. руб. на различные культурные мероприятия.

Аферы, как ранее писал “Ъ”, проворачивались тремя способами. Первый, по данным СКР, и самый масштабный заключался в том, что фигуранты, выступавшие организаторами ряда концертов, продавали на них большее количество билетов, чем вмещали залы. Работавшие с ними в связке распространители билетов предлагали в Telegram-каналах и соцсетях молодым людям, имеющим право на получение «Пушкинской карты», приобрести ее для покупки билетов на мероприятия «без цели их посещения» за определенный кешбэк.

В реальности на шоу в концертных залах в Измайлово, Строгино и на Цветном бульваре с участием таких артистов, как гитарист Артем Дервоед, пианист Олег Аккуратов, а также на авторские вечера исполнителей классической и народной музыки (например, игра на армянском духовом инструменте дудук), приходило совсем мало людей.

Чтобы создать видимость заполнения площадок, фигуранты использовали «массовку», состоявшую главным образом из школьников и студентов. Они проводили время на концертах, получая за это от 400 до 1,5 тыс. руб.

Всего, согласно материалам дела, с марта по сентябрь 2022 года в Москве подсудимые организовали около трех десятков подобных концертов, по результатам которых подали в Минкульт сведения о проведенных мероприятиях и получали из казны возмещение якобы понесенных ими затрат.

Другая схема предполагала «разводку в интернете», когда обладателей «Пушкинской карты» находили в соцсетях и Telegram-каналах. Мошенники убеждали их купить билет на мероприятие, после чего исчезали.

Еще 4,6 тыс. «Пушкинских карт» злоумышленники подделали, подав в Почта-банк заявки на их выпуск с данными реальных людей, год рождения которых был изменен. Используя их, они приобретали билеты и получили за них возврат в банке на 23,2 млн руб.

Фигуранты были задержаны 30 ноября 2022 года, 2 декабря их арестовали. В ходе следствия и судебного процесса вину полностью признал только Эмиль Гурбанов. По словам его адвокатов, до задержания он профессионально зарабатывал организацией концертов в клубах, в том числе для таких известных исполнителей, как певица Zivert и рэпер Баста. Что же касается Виктора Якубова, то он согласился с обвинением частично, а Илья Сафонов не признал вину совсем.

В ходе прений именно последнему прокурор требовала назначить самое большое наказание — девять лет, осудив Якубова и Гурбанова на восемь и шесть с половиной лет заключения соответственно. Всем фигурантам обвинение требовало также назначить штрафы от 1 млн до 3,6 млн руб. Однако приговор оказался гораздо мягче, а штрафы суд назначать и вовсе не стал.

При этом судья Вахрамеев частично удовлетворил иск признанных по делу потерпевшими Минкульта и Почта-банка. Первому фигуранты выплатят в солидарном порядке 180,3 млн руб. вместо заявленных 181,9 млн руб., а кредитному учреждению — 22,8 млн руб. вместо 37,5 млн руб. Требование Почта-банка о взыскании с фигурантов еще 14,3 млн руб. суд оставил без рассмотрения, рекомендовав обратиться с иском в этой части в порядке гражданского судопроизводства.

Стоит отметить, что на следствии у фигурантов арестовано имущество на сумму свыше 110 млн руб. Причем больше всего собственности было найдено у студента Сафонова, которому на момент совершения преступления исполнилось 19 лет.

На него оказалась оформлена не только квартира в Москве, но также дом с участком в Подмосковье, несколько машино-мест и Mercedes-Benz E-класса.

Впрочем, почти вся недвижимость была куплена не в период хищений, а задолго до этого родителями фигуранта, которые оформили ее на сына. Двое других подсудимых — Гурбанов и Якубов — оказались владельцами внедорожника Mercedes-Benz AMG G-63 и BMW седьмой серии. Все вышеназванное, включая найденные на их счетах средства, а также бытовая техника, приобретенная двумя последними для открытия в Москве ресторана, теперь пойдет в счет выплат по искам потерпевшим.

Адвокаты Гурбанова заявили, что приговор обжаловать не будут. Защитники других подсудимых воздержались от комментариев. Впрочем, все фигуранты отбыли по три года (с учетом того, что день в СИЗО равняется полутора дням в колонии общего режима) и уже сейчас имеют право на условно-досрочное освобождение как отсидевшие больше половины срока. В этом плане обжаловать судебный акт защите невыгодно.

Мария Локотецкая