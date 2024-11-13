Мошенники покуражились над бюджетом

Как стало известно «Ъ», по обвинению в хищении более 100 млн руб., выделенных из бюджета на программу «Пушкинская карта», арестован основатель и директор театрально-концертного агентства «Кураж-концерт» Матвей Куражев. В столице он изобличен в махинациях с билетами на спектакль «Скупой папик», сумев присвоить, по версии правоохранителей, более 300 тыс. руб. Остальные деньги, как следует из материалов дела, кроме столичного региона могли быть похищены при организации в том числе фиктивных концертов и спектаклей в целом ряде регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Куражев

Фото: Страница Матвея Куражева во «ВКонтакте» Матвей Куражев

Фото: Страница Матвея Куражева во «ВКонтакте»

По данным «Ъ», уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с использованием «Пушкинских карт» было возбуждено УВД по Северному административному округу Москвы 11 сентября 2024 года. Основанием стали материалы, собранные сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД, касающиеся противоправной деятельности театрально-концертного агентства «Кураж-концерт».

Эта структура была образована 41-летним уроженцем Ульяновска Матвеем Куражевым. В ней он является одновременно и директором. После окончания музыкального училища в родном городе молодой человек пробовал заниматься бизнесом, учредив две компании, специализировавшиеся на сборе и вывозе отходов, потом торговал косметикой и товарами личной гигиены. А в сентябре 2019 года в селе Елховка Сурского района Ульяновской области Матвей Куражев зарегистрировал ИП с единственным видом деятельности — в области исполнительских искусств.

Как говорится на сайте агентства «Кураж-концерт», за время своего существования им проведено более тысячи успешных мероприятий на различных площадках во многих регионах России.

Между тем правоохранительные органы установили, что незаконную деятельность Матвей Куражев начал вести в 2021 году, одновременно с появлением программы «Пушкинская карта». Последняя предоставляет молодежи право бесплатного посещения различных музеев, театров, выставок и других культурных мероприятий. Для этого на пластиковую или виртуальную банковскую карту участника из бюджета ежегодно перечисляется 5 тыс. руб., которые нельзя обналичить, а можно потратить только по целевому назначению — на покупку билета.

Отметим, что хищения денег с «Пушкинской карты» происходят, как правило, за счет скупки через различные мессенджеры у молодых людей данных их карт. Как установили оперативники, именно такую схему и использовал Матвей Куражев. Так, в прошлом году в одном из подмосковных домов культуры «Кураж-концерт» организовал спектакль «Скупой папик». Купить билеты на него можно было на сайте самого агентства, не имеющего права принимать оплату «Пушкинской картой» (было продано 200 билетов). Зато такую возможность предоставлял один из агрегаторов, с которым был заключен договор.

Именно через него злоумышленники примерно за две недели до спектакля с интервалом в 10–15 минут выкупили по чужим «Пушкинским картам» 100 билетов, похитив из бюджета таким образом около 300 тыс. руб.

Точно такой же алгоритм «Кураж-концерт», по версии силовиков, использовал и при проведении десятков концертов и спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Новгородской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Ульяновской областях. Как отмечают участники расследования, там за два года агентство использовало еще и схему с организацией примерно десятка фиктивных спектаклей, а для сокрытия преступной деятельности привлекало массовку. Причем брали в нее всех подряд, включая и пожилых людей, которые никак не подходили под обладателей «Пушкинских карт».

На данный момент Матвея Куражева, сообщников которого сейчас устанавливают, подозревают в проведении как минимум 50 культурных мероприятий в регионах, где противозаконно использовались данные держателей «Пушкинских карт».

Общий ущерб по делу оценивается более чем в 100 млн руб.

По ходатайству следствия Матвей Куражев отправлен Головинским райсудом Москвы в СИЗО.

Напомним, что сейчас в Басманном суде Москвы проходит судебный процесс еще над тремя индивидуальными предпринимателями, уличенными в аналогичной афере. Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова обвиняют в хищении более 200 млн руб., выделенных из бюджета при реализации федеральной программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта».

Олег Рубникович