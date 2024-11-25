Жестко перегнули с билетами

К срокам от шести с половиной до девяти лет заключения потребовала приговорить прокуратура трех фигурантов резонансного дела о хищении более 205 млн руб. при реализации программы «Пушкинская карта», которая дает право молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия. В свою очередь адвокаты фигурантов, из которых лишь один полностью признал вину, сочли запрошенные наказания чрезмерно суровыми и призвали суд ограничиться сроками, которые их подзащитные уже отбыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студент МГИМО Илья Сафонов и индивидуальные предприниматели Виктор Якубов и Эмиль Гурбанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Студент МГИМО Илья Сафонов и индивидуальные предприниматели Виктор Якубов и Эмиль Гурбанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На финальное слушание приехали больше десятка родственников фигурантов, занявших в маленьком зале, заваленном томами уголовных дел, почти все свободные места. Все ждали выступления гособвинителя, которое заняло всего час.

Прокурор напомнила, что в ходе процесса, который начался в феврале, из трех подсудимых полностью признал вину лишь индивидуальный предприниматель Эмиль Гурбанов, другой ИП Виктор Якубов согласился с обвинением частично, а студент МГИМО Илья Сафонов вину «фактически не признал». Несмотря на это, по мнению представителя Генпрокуратуры, вина всех фигурантов подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, результатами экспертиз и данными оперативно-разыскных мероприятий.

Согласно обвинению, все трое были причастны к хищению в 2022 году 181 млн 933 тыс. руб. средств Минкульта, автора проекта «Пушкинская карта». Он позволяет людям в возрасте от 14 до 22 лет по карте номиналом в 5 тыс. руб. за счет бюджетных средств посещать учреждения культуры. Карта появилась на сайте госуслуг в 2021 году. Оператором проекта стал Почта-банк, у которого, как установило следствие, было украдено в свою очередь 23 млн 243 тыс. руб.

Аферы проворачивались, как правило, тремя способами.

Первый, по данным СКР, и самый масштабный, заключался в том, что подсудимые, выступавшие организатором ряда концертов, продавали на них большее количество билетов, чем вмещали залы.

Работавшие с ними в связке распространители билетов предлагали в Telegram-каналах и соцсетях молодым людям, имеющим право на получение «Пушкинской карты», приобрести ее для покупки билетов на мероприятия «без цели их посещения» за определенный кешбэк.

В реальности на шоу в концертных залах в Измайлово, в Строгино и на Цветном бульваре с участием таких артистов, как гитарист Артем Дервоед, пианист Олег Аккуратов, а также на авторские вечера исполнителей классической и народной музыки приходило совсем мало людей. Чтобы создать видимость заполнения площадок, фигуранты, как считает следствие, использовали «массовку» из школьников и студентов. Они проводили время на концертах за вознаграждение от 400 руб. до 1,5 тыс. руб. Всего, согласно материалам дела, с марта по сентябрь 2022 года в Москве подсудимые организовали около трех десятков подобных концертов, по результатам которых они подали в Минкульт сведения о проведенных мероприятиях и получали из казны возмещение якобы понесенных ими «затрат».

Также мошенники использовали «разводку в интернете»: находили обладателей «Пушкинских карт» и убеждали их купить билеты на мероприятие, после чего исчезали.

А еще 4600 «Пушкинских карт», как установило следствие, злоумышленники подделали, подав в Почта-банк заявки на их выпуск с данными реальных людей, год рождения которых был изменен.

Используя их, они приобретали билеты и получили за них возврат в банке на 23,2 млн руб.

Прокурор отметила, что в ходе следствия была изъята переписка фигурантов, содержавшая данные более сотни человек, приходивших на концерты в качестве массовки. Их приглашали через соцсети, в том числе «ВКонтакте», сказала гособвинитель.

«Все представленные доказательства следствия являются законными, относимыми и допустимыми,— отметила гособвинитель.— Вина подсудимых в том, что они продавали билеты в объемах, многократно превышающих зрительскую вместимость залов, подтверждается помимо признательных показаний Гурбанова разговором Якубова и Сафонова». В нем, по словам прокурора, Якубов признался: он и его друзья «жестко перегибают с продажей билетов» и «вместо 250 продают 700», назвав их всех «махинаторами». «Подсудимых знали о незаконных способах реализации билетов. Однако в правоохранительные органы не обращались, а получали преступную выгоду от таких продаж»,— резюмировала прокурор. Она сочла несостоятельными доводы господина Сафонова о том, что массовку на концерты нагоняли, так как «для артиста важно было обеспечить публику».

Минимальное наказание в шесть с половиной лет со штрафом в 3 млн 660 тыс. руб. прокурор предложила назначить господину Гурбанову. Смягчающими его вину обстоятельствами оказались «полное признание вины, активная помощь в раскрытии преступления и изобличение соучастников», а также наличие тяжелого заболевания — инфильтративного туберкулеза в стадии ремиссии. Также было отмечено, что господин Якубов частично возместил Минкульту ущерб, выплатив 1,5 млн руб.

Господина Якубова гособвинитель потребовала отправить в колонию общего режима на восемь лет, в господина Сафонова — на девять лет, каждого со штрафом в 1 млн руб. При этом представитель прокуратуры сочла, что выплату последним 300 тыс. руб. Минкульту нельзя считать существенным возмещением ущерба. Она просила удовлетворить иск министерства к подсудимым на сумму 181,9 млн руб. Иск же Почта-банка на сумму 37,5 млн руб. предложила удовлетворить частично, выплатив потерпевшему 23,2 млн руб. Гособвинитель отметила, что оставшаяся часть заявленных требований касается «взаимозачета» кредитного учреждения с Минкультом по оплате билетов «Пушкинской картой» и в этой части банк может подать в суд иск в порядке гражданского судопроизводства.

Защитники всех подсудимых назвали запрошенное им наказание чрезмерно суровым. Адвокаты Эмиля Гурбанова Дмитрий Кудрявцев и Александр Вершинин призвали суд ограничиться сроком, которые их клиент, арестованный, как и другие, 2 декабря 2022 года, уже отбыл, освободив его в зале суда. С учетом того, что день СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, каждый из фигурантов уже отсидел по три года.

Адвокаты же господ Якубова и Сафонова в свою очередь просили вынести их подзащитными «справедливый приговор». По мнению защищающего Илью Сафонова адвоката Сергея Соколова, его доверитель уже сделал «правильные выводы», а прокуратура не доказала вину подсудимых в полном объеме. По мнению защитника, подсудимый Гурбанов «оговорил себя» и других фигурантов в надежде получить мягкий срок, а следствие неверно рассчитало сумму ущерба, который, на его взгляд, как минимум вдвое меньше. «Мы считаем, что хищение имело место, но только в количестве проданных мест на концертах, что должно существенно уменьшить размер ущерба»,— сказал господин Соколов. Также, по его мнению, следствие неправомерно признало потерпевшими Минкульт и Почта-банк. По мнению адвоката, «с точки зрения права» ими следовало признать обладателей «Пушкинской карты». Однако эти люди заявлений о мошенничестве на фигурантов не подавали. «Я в шоке от запрошенного срока»,— добавил он.

В последнем слове все подсудимые заявили, что раскаиваются в содеянном. Приговор огласят в декабре.

Мария Локотецкая