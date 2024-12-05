ЛДПР покажет россиянам архивы, кабинет и дочь Владимира Жириновского

Сообщения о том, что дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко будет выдвинута кандидатом в Госдуму на выборах 2026 года, являются «вбросами». Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий на пресс-конференции в четверг. «Вопрос выборов и вхождения в руководящие органы — это вбросы, и у нас они не обсуждались»,— заверил он. Сидевшие рядом госпожа Боцан-Харченко (на фото вместе с господином Слуцким) и заместитель главы фракции ЛДПР Станислав Наумов, ранее подтвердивший “Ъ” информацию о возможном участии дочери покойного политика в выборах-2026 (см. “Ъ” от 4 декабря), по этому вопросу не высказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Боцан-Харченко и Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анастасия Боцан-Харченко и Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сама пресс-конференция была приурочена к предстоящему открытию выставки к 35-летию создания ЛДПР, которая пройдет на ВДНХ с 9 по 15 декабря. Как ранее сообщала пресс-служба партии, посетители, в частности, смогут увидеть «уникальные экспонаты из личных архивов основателя ЛДПР», «посетить реконструкцию рабочего кабинета Жириновского в Государственной думе и посидеть за рабочим столом выдающегося политика».

Методологическое сопровождение экспозиции и сопутствующих ей мероприятий обеспечит Фонд Жириновского под управлением Анастасии Боцан-Харченко. «Отец был недооценен при жизни как политический мыслитель, и мы бы хотели, чтобы его наследие было более доступно»,— пояснила она главную задачу фонда. Сама партия остается «верна всем идеологическим постулатам», заложенным Владимиром Жириновским, заверила его дочь: «Либерализм, демократизм, патриотизм, рационализм — эти столпы составляют ее политическую платформу».

Григорий Лейба