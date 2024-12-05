АКРА повысило кредитный рейтинг группы компаний «Южуралзолото»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) с уровня AA- (RU) с прогнозом «Позитивный» до уровня АА (RU) с прогнозом «Стабильный». Информация об этом размещена на сайте агентства.

Повышение кредитного рейтинга ЮГК, отмечают в АКРА, обусловлено ростом рентабельности по FCF (с англ. free cash flow — «свободный денежный поток», — прим. ред.) и снижением отношения капитальных затрат к выручке благодаря прохождению компанией пика инвестиционной программы. Также золотодобытчик благодаря урегулированию всех предписаний Ростехнадзора досрочно прекратил приостановку деятельности на трех добывающих активах ПАО «ЮГК».

ЮГК — один из крупнейших в России производителей золота, объем добычи которого по результатам 2024 года, согласно ожиданиям АКРА, составит около 390 тыс. унций. Компания занимается добычей золота в трех регионах: в Челябинской области, в Красноярском крае и в Республике Хакасия. В активе компании девять фабрик с установленной совокупной мощностью переработки более 25 млн т в год.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре ЮГК устранила нарушения, обнаруженные Уральским управлением Ростехнадзора в августе на карьерах в Челябинской области. Ведомство сняло ограничение, по которому компания должна была приостановить деятельность объектов на 90 дней. Также в декабре стало известно, что с 20 декабря акции «Южуралзолото группа компаний» будут включены в базу расчетов основных индексов Московской биржи — IMOEX и RTSI.

Виталина Ярховска