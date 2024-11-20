ЮГК согласовала проектную документацию для возобновления работы «Светлинского» карьера

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) согласовала проектную документацию по устранению нарушений на «Светлинском» карьере (находится в 25 км от Пласта). Ранее объект был закрыт. Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

«Благодаря совместной работе сотрудников ЮГК и компании RAM, уже ранее выполнившей проектную документацию и работы по геомеханике для карьеров „Курасан“ „Южный Курасан“ и „Березняковское“, открыт путь к возобновлению горных работ через согласование плана развития горных работ и проекта уточненных границ горного отвода и по крупнейшему из вышеперечисленных месторождению „Светлинское“», — сообщили в пресс-службе.

Неделю назад Ростехнадзор разрешил работы на остальных трех месторождениях уральского хаба ЮГК — «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский». Все время прекращения добычи золота компания сохраняла рабочие места и зарплаты сотрудников. В скором времени ЮГК планирует вернуться к обычному режиму разработки карьеров.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе Ростехнадзор вынес постановление об административном правонарушении в отношении ЮГК, в соответствии с которым предприятие должно было приостановить горные работы на карьерах «Южный Курасан», «Березняковский», «Светлинский» и «Курасан» на 90 дней. Причиной стало обнаружение нарушений, таких как деформация бортов, уступов и откосов, а также отсутствие контроля за их состоянием. Кроме того, компания не предоставляла информацию о результатах исследований оползней и не составляла ежегодные отчеты о состоянии карьеров. ЮГК пыталась оспорить решение Ростехнадзора в суде, но в конце сентября получила отказ.

Виталина Ярховска