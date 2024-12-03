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Акции «Южуралзолота» включат в основные индексы Мосбиржи

С 20 декабря акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, бенефициар — Константин Струков) будут включены в базу расчетов основных индексов Московской биржи — IMOEX и RTSI. Об этом сообщает пресс-служа компании.

Индекс Мосбиржи (IMOEX)— это главный фондовый индекс РФ, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов. В июне этого года ЮГК провела дополнительную эмиссию, в результате доля акций в свободном обращении увеличилась до 10,15%, а число частных акционеров превысило 220 тыс. человек.

«Вхождение в страновой индекс пятидесяти крупнейших компаний России позволит привлечь новые группы инвесторов, увеличит ликвидность и создаст дополнительный импульс к росту наших котировок»,— прокомментировал финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ЮГК вышла на биржу в ноябре 2023 года. В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) компания привлекла 7 млрд руб. Кроме того, «Южуралзолото» размещает биржевые облигаций в юанях на общую сумму в 600 млн и рублях на 10 млрд руб.

По итогам трех кварталов 2024 года ЮГК показал падение выручки на 20% год к году, до 20,2 млрд руб., из-за приостановки добычи золота на карьерах в Челябинской области. Горные работы на трех объектах — «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» были закрыты с августа по ноябрь по решению Ростехнадзора в связи с многочисленными нарушениями требований промышленной безопасности.

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