ВТБ запустит платформу цифровых финансовых активов

ВТБ (MOEX: VTBR) запускает собственную платформу цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил член правления банка Виталий Сергейчук, на форуме «Россия зовет!». Банк России включит компанию «ВТБ Капитал Трейдинг» в реестр операторов информационных систем ЦФА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый выпуск на новой платформе ВТБ планируется до конца 2024 года, а активная фаза развития — в 2025 году, рассказал господин Сергейчук. В этом году банк уже предложил частным инвесторам ЦФА, привязанные к стоимости квадратного метра в премиальном жилом комплексе hideOUT, отмечают в ВТБ.

Кроме того, ВТБ стал первым российским банком, приобретшим гибридные цифровые права для поставки отечественного оборудования. Эмитентом выступил «Икс-Холдинг», говорится в пресс-релизе банка.

По данным на конец октября 2024 года, в России было выпущено более 800 ЦФА на общую сумму свыше 450 млрд руб. Объем выпуска ЦФА группы ВТБ составляет около 20% от этого показателя — 85 млрд руб.

В реестре ЦФА на сайте ЦБ «ВТБ Капитал Трейдинг» пока нет. Сейчас там 12 компаний. В начале декабря в реестр был добавлен «Токеник».

Подробнее — в материале «Ъ» «У цифры прибавилось операторов».