У цифры прибавилось операторов

В реестре Банка России появился новый оператор по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Это вторая компания, получившая такой статус с начала года, всего их 12. Однако основной объем выпусков приходится лишь на трех ключевых игроков. Участники рынка отмечают, что порог входа на рынок достаточно высокий, а для конечных инвесторов, по мнению экспертов, сохраняется много неудобств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк России в пятницу, 29 ноября, внес компанию «Токеник» в реестр операторов информационных систем (ОИС), которые осуществляют выпуск ЦФА. Это двенадцатая подобная компания в реестре регулятора и вторая после Т-Банка, внесенная туда в этом году. В «Токенике» не ответил на запрос “Ъ”.

На рынке ЦФА основной объем выпусков приходится на нескольких ключевых игроков. По подсчетам «Эксперт РА», на сентябрь этого года у Альфа-банка объем выпусков составлял 177,9 млрд руб., у «Систем распределенного реестра» — 96,7 млрд руб., у Сбербанка — 63,7 млрд руб.

По оценке Sber CIB, объем размещений в 2024 году составил 374 млрд руб. Объем рынка (количество выпущенных ЦФА, которые еще не погашены) в октябре достиг почти 200 млрд руб. По данным ЦБ на октябрь, объем размещенных ЦФА с начала 2024 года составил только 47 млрд руб. Такая разница в оценке рынка связана с тем, что, по мнению ЦБ, подавляющее большинство выпусков или не разместились, или эмитенты выкупили их на свой баланс, пояснил СЕО Tehnobit Александр Пересичан. Например, если посмотреть на ЦФА на платформе Сбербанка, то там более половины выпусков признаны не состоявшимися, а у состоявшихся часто один-два-три инвестора, что косвенно подтверждает опасения регулятора, добавил он.

В то же время на фоне роста ключевой ставки повысилась стоимость привлечения капитала для юрлиц, и многие компании открыли для себя ЦФА, отмечает основатель TerraCrypto Никита Вассев. Привлечь капитал через ЦФА, особенно если делать это несколько раз, а не один (что снижает расходы на первичное размещение), оказалось сейчас выгоднее, считает он. Даже с учетом того, что доходность по ЦФА сейчас 25–28%, есть и по 30% и выше, подчеркивает господин Вассев.

Для операторов же планка входа на рынок ЦФА высока — ОИС регулируются так же жестко, как и крупные банки, заметил гендиректор «Атомайз» Алексей Илясов. Запуск собственного оператора требует дорогих специалистов и сложной технологической подготовки, а чтобы сохранять ведущие позиции, оператор должен непрерывно инвестировать в создание и адаптацию смарт-контрактов, клиентских сервисов, кибербезопасность, скоринг, экспертизу в структурировании выпусков и многое другое, добавил он.

Для инвесторов в целом пока ЦФА остаются в виде экспериментального инструмента, считают эксперты. На фоне высокой доходности депозитов и ограничений для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке ЦФА выглядят привлекательным, но малодоступным инструментом, считает господин Пересичан. «Вот это и есть главное ограничение, ограничение в 600 тыс. руб. для розничных инвесторов и непроработанность налогового законодательства, которое мешает компаниям активнее вкладываться в ЦФА»,— считает он.

Еще одно ограничение, по мнению экспертов,— фактическое отсутствие вторичного рынка. Директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон отмечал, что вторичный рынок ЦФА технически есть, а фактически отсутствует.

Если ЦФА появятся на витринах популярных брокеров и в банковских приложениях, а также если повысят лимит по инвестициям, то многие розничные инвесторы предпочтут вкладываться в них, сейчас доходность по ним выше, чем у классических инструментов, считает господин Вассев.

Ксения Куликова