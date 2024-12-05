ВТБ планирует прекратить беззалоговое розничное кредитование в 2025 году

Условия для остановки беззалогового розничного кредитования наступили, заявил первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов. По его словам, решение заложено в бизнес-плане на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Пьянов на форуме «Россия зовет!» рассказал, что ВТБ планирует два маневра внутри бизнес-плана. Первый — «капитальный, то есть освобождать и капитал, и розницу и отправлять его в корпоративное кредитование».

«С точки зрения второго маневра — это маневр ресурсов, кредитные ресурсы будут переиспользованы в депозитно-трансакционную часть розничного бизнеса»,— сказал первый зампред ВТБ (цитата по «Прайму»). В эту часть будут перераспределены сотрудники, которые работали с беззалоговым розничным кредитованием.

По итогам октября, как сообщалось ранее, российские банки одобрили 42% заявок физлиц на выдачу кредитов наличными. Это максимальный показатель в сегменте за 12 месяцев, с октября 2023 года. Последние девять месяцев уровень одобрения находился в диапазоне 33–38%.

Подробнее об одобрении кредитов — материале «Ъ» «Заявлено — и с плеч долой».