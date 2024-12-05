Рябков: РФ готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но есть условие

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по поводу урегулирования на Украине, однако своими интересами она при этом не поступится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но, будьте уверены, не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции»,— сказал дипломат в интервью CNN.

Вместе с тем господин Рябков добавил, что российская сторона еще не получала от господина Трампа и представителей его команды каких-либо конкретных инициатив. В Москве пока только слышали некоторые публично сделанные заявления отдельных лиц из окружения избранного американского президента, уточнил замглавы российского МИДа.

Ранее СNN сообщал, что будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает сразу несколько предложений, связанных с урегулированием на Украине. Речь, в частности, идет о прекращении огня на время переговоров. В частности, составленный будущим спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом план предполагает прекращение изоляции России, оказание давления на Москву и Киев, отказ от вопроса о членстве Украины в НАТО на десять лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отряд специального умиротворения».