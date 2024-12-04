Южнокорейский президент оказался в интересном положении

Главная оппозиционная сила Южной Кореи при поддержке еще пяти небольших политических сил инициировала импичмент президента Юн Сок Ёля, посчитав, что объявление им военного положения — пусть даже всего на несколько часов — стало грубым нарушением конституции, равносильным госизмене. Не факт, что отстранить главу государства в итоге удастся — для этого не хватает нескольких голосов. Однако политическое будущее нынешнего южнокорейского лидера в любом случае светлым никак не назовешь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Южной Корее не исключают, что к опрометчивому решению ввести военное положение президента Юн Сок Ёля подтолкнула его красавица-жена Ким Гон Хи, которую оппозиционеры обвиняют в коррупции

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP В Южной Корее не исключают, что к опрометчивому решению ввести военное положение президента Юн Сок Ёля подтолкнула его красавица-жена Ким Гон Хи, которую оппозиционеры обвиняют в коррупции

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

В общей сложности военное положение, о котором президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неожиданно объявил вечером во вторник, продержалось порядка шести часов. В 4:30 утра среды по местному времени во втором обращении к нации глава государства сообщил, что принимает требование Национального собрания, ночью проголосовавшего за отмену военного положения, и отзывает свой указ.

Но накал политических страстей не снизился. Скорее наоборот.

Утром в среду главная оппозиционная сила страны — Демократическая партия — призвала президента уйти в отставку, пообещав добиваться его импичмента, если он не покинет свой пост добровольно.

«Объявление Юном военного положения является грубым нарушением нашей конституции. Это равносильно явному акту государственной измены и является прекрасной причиной для его импичмента»,— отметила партия в своем заявлении.

Впрочем, времени на размышления Юн Сок Ёлю особо не дали. Еще до наступления трех часов дня Демпартия и еще пять оппозиционных партий поменьше внесли предложение об импичменте, подписанное 191 депутатом. Законодатели пообещали в четверг вынести его на пленарное заседание парламента, а в пятницу или субботу — поставить на голосование.

По закону первым шагом в процессе вынесения решения об импичменте президента должно стать его одобрение двумя третями членов 300-местного однопалатного парламента, то есть «за» должно быть как минимум 200 голосов.

Ожидания, что некоторые депутаты от пропрезидентской партии «Сила народа» поддержат в данном случае оппозицию, пока не оправдались.

Тем не менее кратковременная политическая авантюра Юн Сок Ёля, вызвавшая яростное сопротивление не только оппозиции, но и профсоюзов и части его соратников, наверняка дорого обойдется и без того непопулярному президенту, чьи рейтинги давно не превышают и 20%.

В среду в центре Сеула собралась многотысячная толпа с требованием отставки Юна за непродуманное решение о военном положении. Этот призыв поддержали и в Корейской конфедерации профсоюзов, пообещав объявить бессрочную забастовку до тех пор, пока президент не расплатится за содеянное своим уходом в отставку.

Напомним, президент Юн объявил о введении военного положения в Южной Корее — первого в стране со времен военного переворота 1979 года — во вторник вечером, мотивировав это необходимостью «скорейшего уничтожения антигосударственных сил и нормализации обстановки в стране», а также «защиты от угрозы северокорейских сил». Таким образом президент ответил на недавнее решение парламента, где демократы с апреля контролируют большинство, сократить почти $3 млрд из предложенного Юном бюджета на 2025 год, урезав финансирование офиса президента и старших прокуроров, а также полиции. Глава государства расценил этот шаг как проявление антигосударственной деятельности, якобы играющей на руку властям КНДР.

Между тем в Южной Корее не исключили и версию о том, что на опрометчивое решение приостановить деятельность парламента и СМИ в рамках военного положения президента надоумила его супруга Ким Гон Хи.

Оппозиция давно выступала за расследование обвинений в коррупции в адрес первой леди за получение взятки в виде дорогой сумки Christian Dior и подозрения в махинациях с акциями.

Так или иначе, шаг президента не нашел понимания даже у многих его соратников. Лидер пропрезидентской партии «Сила народа» Хан Дон Хун, бывший прокурор, некогда считавшийся протеже Юна, в среду призвал его уволить министра обороны Ким Ён Хёна (именно он был главным идейным вдохновителем введения военного положения) и привлечь к ответственности всех причастных. Вскоре Ким Ён Хён, как сообщило министерство обороны, сам подал президенту заявление об отставке с поста, который занимал всего три месяца, и извинился перед гражданами.

Заявлениями об увольнении свое отношение к происходящему выразили и те, кто не имел к этому никакого отношения: утром среды от своих должностей отказался сразу десяток высокопоставленных соратников президента, включая главу его администрации и советника по нацбезопасности.

Сам южнокорейский лидер в среду отменил все свои публичные появления и мероприятия. Взять паузу в общении с Юн Сок Ёлем решили и некоторые зарубежные политики. Так, в среду из Стокгольма пришло уведомление, что шведская делегация во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, которая должна была прибыть в Сеул 5 декабря, откладывает визит. Аналогичное решение приняли и в Токио, откуда в середине декабря в Сеул должна была отправиться группа японских законодателей во главе с бывшим премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

Трудные судьбы президентов Южной Кореи Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи. Его преемник Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность. Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина. Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном. Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м. Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован. Его преемник Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года. Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции. С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой. Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го. Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м.

А США перенесли на неопределенный срок встречи двусторонней Консультативной группы по ядерным вопросам, созданной для укрепления альянса между странами и усиления ядерного сдерживания на Корейском полуострове, а также связанные с этим военные учения. Кроме того, происходящее в Южной Корее поставило под сомнение возможный визит министра обороны США Ллойда Остина — как сообщали японские СМИ, на следующей неделе он собирался прилететь в Токио и после этого посетить также Сеул.

Тревожной ситуацию в Южной Корее сочли и в Кремле. «Внимательно наблюдаем»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За последний год Юн Сок Ёля не раз упрекали в постепенном закручивании гаек внутри Южной Кореи, которая еще в 1987 году официально стала парламентской демократией.

Нынешние же его действия многие сочли самым большим вызовом, способным нанести ущерб репутации страны как демократии. «Имея крайне низкую общественную поддержку и не имея сильной опоры в собственной партии и администрации, президент должен был понимать, как трудно будет воплотить в жизнь положения его указа. Он звучал как политик, находящийся в осаде, делающий отчаянный шаг против растущих скандалов, институциональной обструкции и призывов к импичменту, которые теперь, вероятно, будут усиливаться»,— заявил газете Financial Times эксперт Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли.

Даже если Юн Сок Ёлю и удастся избежать импичмента в ближайшие дни, дорабатывать свой пятилетний срок, который истекает в 2027 году, в условиях враждебного парламента, народного недоверия и разочарования им со стороны собственных однопартийцев ему будет крайне непросто.

Наталия Портякова