Вы Трампу рады?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Константин Косачёв, заместитель председателя Совета федерации РФ:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Победа правых — удар для доминирующих леволиберальных сил. Но считать, что при Трампе, как он обещает, мир на Украине резко станет ближе, было бы крайне наивно. У украинского конфликта есть только одно простое решение — победа России, которой США ни при каком президенте не захотят. Остальные решения сложные, хотя на них действительно могут повлиять именно США, поскольку от них зависят киевский, да и брюссельский режимы. Важно, кто окажется в ближнем кругу будущего президента. Так, кандидатура молодого и энергичного вице-президента Вэнса выглядит весьма удачным выбором — вполне возможно, что в его лице мы видим будущего кандидата от республиканцев на выборах в 2028 году или позже. Привлечение к власти влиятельного Илона Маска также может стать сильным ходом. Но что будет дальше, предсказать трудно — достаточно вспомнить назначение Трампом в 2018 году «ястреба» Джона Болтона на пост помощника по вопросам нацбезопасности. Одно предсказуемо: скучно не будет.

Владимир Лукин, первый посол РФ в США (1992–1993 годы):

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Выбор Трампа — это выбор сценический, как человека более интересного, чем Камала Харрис. Яркая, экстравертная, колоритная личность привлекла избирателей и дальше будет удивлять публику, и не только американскую. В этом выборе на первом плане субъективный фактор, но в конечном счете все решать будут объективные потребности американской правящей элиты, американского понимания национальных интересов. И в этом смысле вряд ли что радикально изменится. Бюрократия остается на месте. Да, до конца января будет формироваться новый кабинет, но так всегда бывает — после президентских выборов меняются 2–3 тыс. человек, в особенности если побеждает другая партия, но преемственность в значительной степени сохраняется. Доминирующим аспектом будет экономика, кошелек в Америке всему голова. Затем — сложная ситуация с мигрантами и реакцией населения на них. А из внешних проблем решающим фактором, который будет воздействовать на все остальные, будут взаимоотношения с Китаем и с Европой. Этому будет подчинено все остальное, в том числе и стилистика решения кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Украине. Но важность кризиса в Восточной Европе новая администрация будет потихоньку снижать и подчинять решению вышеупомянутых глобальных проблем.

Федор Войтоловский, член-корреспондент РАН, директор ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН:

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Есть новая реальность, с которой нам предстоит жить. Будет сочетание продолжения старых трендов с новыми явлениями. И они по-прежнему будут иметь для нас двойственную природу. При желании Трамп сможет действовать быстро и принимать самые непопулярные решения. На первые два года у него уже есть уникальная поддержка со стороны Конгресса, собственной партии и движения MAGA (лозунг Трампа «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова великой».— “Ъ”), что позволит быстрее сформировать и согласовать с законодателями профессиональную администрацию из своих сторонников. Но люди, которые приходят в администрацию, с высокой вероятностью займут жесткую позицию по вопросам нацбезопасности, региональных конфликтов, по взаимодействию с оппонентами. Они будут проводить повестку правых республиканцев, с ними будет сложно. Высока вероятность, что Трамп захочет вкладывать свой политический капитал в урегулирование конфликта на Украине и поиск политического решения, но это не означает, что он захочет снижать градус напряженности между РФ и НАТО. Переложить противоборство с Россией на плечи европейских союзников — другое дело. Это позволит высвободить больше ресурсов и возможностей для сдерживания Китая. Этого можно ожидать. Трамп будет сохранять на нынешнем уровне военные расходы, а может и увеличить их. В прямом столкновении с РФ или КНР Дональд Трамп, как и Джо Байден, крайне не заинтересован, потому что издержки будут неприемлемы для самих США и их союзников. А вот осуществлять военное планирование и перевооружение ядерной триады и обычных сил, военно-политическое противостояние — с удовольствием. Сомнения вызывает и готовность новой команды Трампа к диалогу с Россией в области контроля над вооружениями.

Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Я скептически отношусь к результатам нынешних выборов. Мы уже один раз порадовались, когда Трампа избрали, и все это неважно закончилось и для него, и для российско-американских отношений. Трампа стали активно критиковать в прессе, начались расследования о вмешательстве России в выборы и связях Трампа с Россией. Изменилась и первоначально позитивная риторика Трампа в отношении нашей страны, его действия стали более жесткими, да и сами межгосударственные отношении не стали менее напряженными. Так что после инаугурации от нового президента можно ждать что угодно, учитывая заявления Трампа про ультиматумы и нам, и Украине, про то, что он поссорит Россию с Китаем, всю другую воинственную риторику. Еще до инаугурации он обещал посадить Россию и Украину за стол переговоров. Посмотрим, получится ли у него хотя бы это и сможет ли он стать реальным партнером.

Евгений Коган, инвестбанкир, основатель проекта Bitkogan:

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Понять, радоваться или огорчаться, мы сможем не ранее чем через месяца три-четыре. Трамп — товарищ малопредсказуемый. Наобещать в порыве борьбы за кресло он мог что угодно. С одной стороны, Трамп обещал решить многие задачи, которые важны и для нас. Но мы отлично понимаем, что Трамп — популист и часть этих обещаний элементарно входят в противоречие друг с другом. Например, он обещал обеспечить б?льшую востребованность американских товаров, ослабив доллар. Но только факт его победы привел как раз к очень значительному усилению доллара — сразу на 2% к основным валютам. Почему? Потому что одновременно Трамп обещал ввести всевозможные таможенные пошлины, которые в итоге могут увеличить инфляционную спираль, а значит, ФРС не будет в состоянии так активно снижать ставки, как хотела раньше. РФ не может не замечать угрозу Трампа опустить цену нефти до $40. А для любых нефтедобытчиков такая цена не будет комфортной. Правда, еще он обещал своим нефтяникам льготы и субсидии. Теоретически рост добычи в США может привести к девальвации рубля. Тем более что укрепление доллара всегда неблагоприятно для товаров, которые торгуются на бирже: снижаются цены на золото, на другие металлы и так далее. Многое придется переоценивать в условиях дикой волатильности современного мира. Сейчас можно утверждать лишь одно — предсказуемости станет меньше. Но может в этом и наш шанс?

Олег Гончаров, пастор, первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ:

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

— Покажет время. Я бы не строил иллюзий по поводу Трампа. Но знаю и приветствую, что он поддерживает консервативные ценности, которых придерживаются протестанты Америки. Они основаны на Священном Писании, и в связи с этим есть надежда, что отношения с Россией улучшатся. Но пока это только надежды, и такие изменения произойдут не так быстро, как хотелось бы.

Алексей Третьяков, основатель УК «Арикапитал»:

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Не вижу, чему радоваться. Нельзя же считать, что криптовалюта перестает быть пузырем только потому, что Трамп намерен сделать США криптостолицей мира. Как любой популист, раздав обещания, основное внимание он будет уделять удержанию власти и внутренним вопросам, а не бросаться в первую очередь на разрешение сложнейших противоречий на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе или Европе. Поэтому нет оснований прогнозировать какие-либо изменения в санкционном режиме, пока не начнется реальный процесс по урегулированию украинского конфликта. А значит, в обозримом будущем по-прежнему будут заблокированы зарубежные ценные бумаги, которые принадлежат нашим пайщикам — обычным инвесторам, против которых никаких персональных санкций не вводилось. Российскому наблюдателю точно нечему радоваться. Хотелось бы увидеть какой-то прогресс, но для этого пока нет оснований.

Берл Лазар, главный раввин России:

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Очень надеюсь, что это открывает новые возможности. Как человек верующий, я знаю, что все в жизни каждого из нас, в том числе назначение или избрание на должность, происходит от Всевышнего по его воле. Я надеюсь, что Трамп слышит, а поэтому будет думать и действовать не только в интересах Америки, хотя это его первая задача. Все понимают, что сейчас первоочередная задача — поиск мирных решений, а это возможно только тогда, когда есть диалог и решаются проблемы всех сторон. Верю, что это возможно. Только учитывая проблемы и интересы других стран, можно решить и проблемы США. Это шанс на то, чтобы во всем мире наступила эпоха мира, диалога и взаимопонимания.

Группа «Прямая речь»