Еще один пожарный застрял под завалами при тушении горящей усадьбы в Москве
Мужчина, по предварительной информации, жив и находится в сознании. В 14:52 Telegram-канал РЕН ТВ писал, что коллеги пытаются вытащить его из горящего здания. В каком он состоянии сейчас, неизвестно.
Пожар в двухэтажном деревянном здании санатория Узкое вспыхнул около 09:00 мск — его крыша загорелась на площади примерно 800–1000 кв. м. При разборе завалов пострадали уже двое сотрудников МЧС: у одного перелом ребер, у второго перелом шейного отдела позвоночника. Их эвакуировали и скоро доставят в больницу.
Усадьба «Узкое» расположена в границах особо охраняемой зеленой территории «Природно-исторический парк „Битцевский лес“». Черемушкинская межрайонная и Межрайонная природоохранная прокуратуры устанавливают причины начала возгорания в здании.