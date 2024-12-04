Силуанов выразил надежду на возврат доллара к 100 руб./$

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджет 2025 года был заложен более крепкий курс рубля, чем наблюдается сейчас. По его словам, в законе о бюджете заложен среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году на уровне 96,5 руб./$, в 2026 году — 100 руб./$. Министр выразил надежду на снижение стоимости доллара в будущем.

«Надеемся, что все это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням»,— сказал господин Силуанов в интервью РБК в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Он добавил, что на бюджет влияют «внешние факторы», в том числе и международные санкции. Министр заверил, что «вместе с Центральным банком правительство занимается контролем за инфляцией».

Центробанк установил курс доллара на 5 декабря на уровне 104,2361 руб./$. 21 ноября Минфин США наложил санкции на 52 кредитные организации, включая Газпромбанк, через который в том числе осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа.

Вскоре после этого, 27 ноября, ЦБ сообщил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке до конца года. Пресс-служба регулятора уточнила, что такое решение было принято для снижения волатильности. В тот же день курс доллара на международном рынке впервые с марта 2022 года превысил отметку 114 руб./$, поднимаясь в моменте на 11,5%.

О динамике курса — в материале «Ъ» «Доллар поддался словесным интервенциям».