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Коммерсантъ FM
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Доллар поддался словесным интервенциям

Однако значительного укрепления рубля эксперты не ожидают

Интервенции властей, в том числе словесные, сыграли на укрепление российской валюты. Курс доллара в пятницу на внебиржевом рынке откатился ниже отметки 106 руб./$, тогда как два дня назад поднимался выше 115 руб./$, биржевой курс юаня опустился до 14,5 руб./CNY. Аналитики оценивают фундаментальный курс доллара еще ниже, однако в нынешней ситуации он останется в диапазоне 100–110 руб./$, в том числе на фоне увеличения бюджетных трат в конце года, предпраздничного всплеска потребительской активности.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ажиотаж на валютном рынке к концу недели начал спадать. В пятницу 29 ноября, курс доллара на внебиржевом рынке откатился до 105,99 руб. От локального пика (115,15 руб./$), достигнутого в среду, американская валюта снизилась на 8%. При этом на торгах Московской биржи курс китайской валюты откатился до 14,5 руб./CNY. Это на 75 коп. ниже (5%), чем два дня назад, но на уровне начала недели.

Стабилизация ситуации была достигнута за счет действий правительства и Банка России, отмечают эксперты. Уже в среду ЦБ объявил о том, что до конца года не будет покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила.

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, «это был сигнал рынку о нежелательности дальнейшего ослабления рубля и готовности задействовать ряд инструментов для стабилизации курса». В дополнение к этому словесные интервенции в поддержку рубля провели президент РФ, Минэкономики. Это охладило пыл спекулянтов, которые играли против рубля.

Основная проблема валютного рынка последних дней — это возникшие трудности у экспортеров при возврате валютной выручки из-за введения масштабных санкций США (см. “Ъ” от 22 ноября). Но, по словам господина Васильева, «текущие меры помогут выиграть время на то, чтобы экспортеры наладили новые схемы платежей и возврата валюты в страну».

При этом, по оценке экспертов, фундаментальный курс доллара в текущей ситуации находится ниже. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечает, что без учета сложностей, которые возникли после введения последних внешних ограничений, фундаментальный курс доллара составляет 95–100 руб./$. «Он определяется состоянием текущего счета платежного баланса, который в свою очередь во многом зависит от объемов экспорта и уровня мировых цен на нефть»,— комментирует господин Евстифеев.

Вместе с тем, по мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, в целом фундаментальные условия для российской валюты «остаются неблагоприятными, поэтому вероятно ее ослабление на среднесрочном горизонте».

Поэтому участники рынка оценивают, что в ближайшие недели курс доллара останется в диапазоне 100–110 руб./$. Этому будет способствовать недостаточное поступление иностранной валюты в страну от экспорта, который остается под давлением санкций и относительно низких цен на нефть, отмечает господин Бабин. Кроме того, в конце года традиционно увеличиваются бюджетные траты, как на федеральном, так и региональном уровне, а также происходит предпраздничный всплеск потребительской активности, считает он. Впрочем, по словам Михаила Васильева, у правительства и ЦБ в арсенале остаются и другие инструменты поддержки рубля, в том числе ужесточение условий обязательной продажи валютной выручки, внеочередное повышение ключевой ставки, ограничения на отток капитала.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин

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