Россельхознадзор обжалует решение суда по мусорному полигону в Сысерти

Россельхознадзор планирует обжаловать решение Арбитражного суда Свердловской области по земельному участку возле деревни Андреевка в Сысертском городском округе, где планируется построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг». Об этом «Ъ-Урал» рассказали в Россельхознадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Указанное решение суда будет обязательно обжаловано в высшей судебной инстанции – в Арбитражном суде Уральского федерального округа. Одновременно направим в Генеральную прокуратуру просьбу дать правовую оценку в отношении действий всех заинтересованных лиц»,— рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. Он добавил, что ведомство «внимательно изучит практику применения земельного законодательства в Свердловской области».

Напомним, в августе суд частично удовлетворил требования банка «Агропромкредит», которому принадлежит участок, и признал незаконными предписание Россельхознадзора об очистке территории от сорняков, кустарников и многолетней древесины. В ведомстве отмечали, что участок не используется по целевому назначению более трех лет. Представитель Россельхознадзора заявлял, что ведомство будет добиваться начала работ по обработке земли или ее изъятия. Позже Россельхознадзор не смог оспорить решение суда в апелляции.

На территории Сысертского городского округа планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году. Проектом намерена заниматься компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Жители Сысерти выступают против строительства комплекса и несколько раз инициировали проведение местного референдума по строительству полигона, однако избирком отказывал в регистрации инициативной группы. Ранее они провели пикет против строительства мусорного полигона.

Виталий Красиков