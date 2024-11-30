Жители Сысерти провели пикет против строительства мусорного полигона

Жители Сысерти (Свердловская область) вышли на пикет против строительства в городском округе мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», сообщили «Ъ-Урал» активисты «Щит малой Родины». В отделе МВД подчеркнули, что для охраны общественного порядка около активистов дежурили сотрудники полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МО МВД России «Сысертский» Фото: МО МВД России «Сысертский»

В ходе встречи собравшиеся заявили, что от строительства полигона могут пострадать питьевые источники и дикие животные Свердловской и Челябинской областей. «В лесах у нас много животины: лось, кабан, косуля, медведь с волоком есть, птицы хватает. Недалеко от участка (предполагаемого строительства полигона.— "Ъ-Урал") находится Шабуровский госзаказник, хоть он находится в Челябинской области, животине не объяснить, где граница, они картами не пользуются, передвигаются без ограничений»,— сказал активист Дмитрий Бондаренко.

В конце встречи жители обратились к президенту Владимиру Путину. «Место для полигона не подходит, вблизи множество населенных пунктов, на участке залежи торфа, рядом реки и озера. В ходе публичных слушаний в ноябре 2023 года 92% местных жителей проголосовали против генерального плана с проектом мусорного полигона. Однако областные чиновники игнорируют мнение граждан»,— сказали они, призвав главу государства «вмешаться и изъять землю сельхозназначений в пользу государства».

Напомним, построить на территории городского округа мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

На прошедших в ноябре 2023 года общественных слушаниях жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона: 1814 человек проголосовали «против», 154 — «за». В июне министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода.

Жители Сысерти четыре раза инициировали проведение местного референдума по вопросу строительства полигона. В феврале, марте и августе Сысертская территориальная избирательная комиссия (ТИК) выявляла ошибки в документах активистов и отказывала в направлении ходатайства в думу муниципалитета. В сентябре ТИК не зафиксировала ошибок в документах и с четвертой попытки передала их на рассмотрение депутатам. Дума Сысерти в проведении референдума отказала, сославшись на заключение Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) о несоответствии вопроса референдума полномочиям органов МСУ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами заксобрания региона, заявил о необходимости строительства нового мусоросортировочного комплекса. Он пояснил, что вне зависимости от выбранного места постройки, найдутся жители, которые будут против такого решения.

Василий Алексеев