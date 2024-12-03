Россельхознадзор не смог оспорить решение суда по мусорному полигону в Сысерти

Управление Россельхознадзора по Свердловской области не смог оспорить в апелляции решение Арбитражного суда региона по земельному участку возле деревни Андреевка в Сысертском городском округе, где планируется построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг». Как указано в картотеке, решение суда оставлено без изменений, а жалоба без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, в августе суд частично удовлетворил требования банка «Агропромкредит», которому принадлежит участок, и признал незаконными предписание Россельхознадзора об очистке территории от сорняков, кустарников и многолетней древесины. В ведомстве отмечали, что участок не используется по целевому назначению более трех лет. Также представитель Россельхознадзора заявлял, что ведомство будет добавиться начала работ по обработке земли или ее изъятия.

На территории Сысертского городского округа планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году. Проект намерена заниматься компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Жители Сысерти выступают против строительства комплекса и несколько раз инициировали проведение местного референдума по строительству полигона, однако избирком отказывал в регистрации инициативной группы.