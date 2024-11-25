В Екатеринбурге вновь отменили концерт Глеба Самойлова

В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова «День Рождения Глеба Самойлова — Все Хиты Агата Кристи!». Информация об этом появилась на площадке по продаже билетов. Дата переноса не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Мероприятие должно было пройти 4 января 2024 года на площадке «Фабрика». Концерт был перенесен на январь после отмены в августе. Тогда представители «Русской общины» заявляли, что намерены блокировать концерт, поскольку исполнитель, по их данным, высказывался против проведения специальной военной операции (СВО).

После этого концерты Глеба Самойлова отменяли в Санкт-Петербурге и Подмосковье, а по данным telegram-канала Baza, Глеб Самойлов и рок-группа «Курара» попали в список артистов, которых не рекомендуют привлекать к выступлениям.

Анна Капустина