Путин раскрыл долю иностранных компаний, ушедших из России

Президент России Владимир Путин рассказал, что полностью из России ушли около четверти иностранных компаний, а остальные продолжают так или иначе работать в стране. Он подчеркнул, что Россия не выгоняла западный бизнес.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы и США, не ушли с российского рынка. Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме — это около половины компаний. Часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. И примерно одна четверть действительно ушла, и некоторые продолжают выход из российской экономики»,— сказал господин Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Как отметил глава государства, Россия не выгоняла и не выдавливала иностранные компании со своего рынка. При этом в РФ не будут создаваться специальные условия для компаний, которые захотят вернуться на рынок, однако правительство не будет препятствовать их возвращению.

Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Вчера, 3 декабря, Reuters сообщило о продаже пивоваренной компании «Балтика», которая принадлежит Carlsberg, российскому АО «ВГ Инвест». Объем сделки оценивается в 34 млрд руб. По данным «Ъ», «Балтику», находящуюся под управлением Росимущества с июня 2023 года, вывели из-под временного госуправления.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Балтику" вернули в игру».