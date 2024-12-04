Путин: Россия не будет создавать условия для возвращения западных компаний

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не выгоняла западные компании со своего рынка. При этом он подчеркнул, что вернуться им будет непросто, поскольку российские бренды уже заняли ниши, которые те освободили.

«Вопрос не в нас, а в тех политических решениях, которые принимаются на уровне Еврокомиссии и в отдельных странах Европы»,— сказал он на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». По словам президента, место западных компаний стали быстро занимать предприятия из других стран, кроме того, идет импортозамещение российскими товарами. Однако господин Путин добавил: «Наши двери открыты».

По словам господина Путина, полностью из России ушли около четверти иностранных компаний, а остальные продолжают так или иначе работать в стране. Он подчеркнул, что Россия не выгоняла западный бизнес.

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года ряд иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка. В октябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что теперь уход из России обойдется иностранному бизнесу дороже. Минимальная скидка при продаже активов выросла с 50% до 60%, а добровольный взнос в бюджет — с 15% до 35%.

Подробнее об этом — в материале «Иностранный бизнес удерживают платежами».