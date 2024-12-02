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«Балтику» вернули в игру

Пивоваренную компанию вывели из госуправления

Находящаяся с июля 2023 года под управлением Росимущества пивоваренная компания «Балтика», принадлежащая датской Carlsberg, выведена из-под временного госуправления. Юристы полагают, что это обусловлено готовящейся сделкой по продаже бизнеса. Ранее среди потенциальных покупателей назывался в том числе производитель безалкогольных напитков «Черноголовка».

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Принадлежащая датской Carlsberg пивоваренная компания «Балтика» выведена из-под временного управления со стороны Росимущества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина обнародован 2 декабря. В «Балтике» от комментариев отказались. В Carlsberg оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

«Балтика» — крупный производитель пива. По данным «Нильсен» (проводит ритейл-аудит), в структуре розничных продаж только в январе—мае 2024 года доля продукции компании составила 26,1%, уступая только AB InBev Efes, у которой было 31,8%. Компания управляет восемью заводами и разливает пиво под марками «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное», энергетик Flash Up. «Балтика» вошла в Carlsberg в 2008 году. По данным СПАРК, в 2023 году выручка ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» выросла на 8,44% год к году, до 109,2 млрд руб. Чистый убыток достиг 28,1 млрд руб. после рекордной прибыли в 9,9 млрд руб. в 2022 году. В начале 2024 года в Carlsberg оценили потери от передачи в Росимущество в 47,75 млрд датских крон — около 624 млрд руб. по курсу на февраль.

После начала российско-украинского военного конфликта в феврале 2022 года Carlsberg Group заявила о намерении покинуть рынок РФ. В июне 2023 года группа объявила, что нашла покупателя на свой российский бизнес. Тогда, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, бизнесом интересовалась ГК «Арнест» Алексея Сагала, а сумма возможной сделки оценивалась в 71 млрд руб. Но уже в следующем месяце «Балтика» была передана в управление Росимуществу, а президентом стал основатель компании Таймураз Боллоев.

В «Арнесте» 2 декабря сообщили “Ъ”, что не заинтересованы в приобретении активов «Балтики» и не ведут никаких переговоров по этому вопросу.

В компании подчеркнули, что сконцентрированы на развитии своих текущих производственных активов. Ранее группа выкупила бизнес нидерландской пивоварни Heineken в РФ за €1 с обязательством погасить перед головной структурой долги на €100 млн, а также активы Unilever в РФ.

Бывшее производство Heineken обеспечило за январь—май 2024 года около 10% всех продаж пива в РФ, по подсчетам «Нильсен». Приобретение «Арнестом» еще и бизнеса «Балтики» увеличило бы долю группы на пивном рынке более чем на 35%, говорит собеседник “Ъ” на алкогольном рынке. Поэтому он тоже сомневается, что «Балтика» может перейти под контроль «Арнеста».

Среди других возможных покупателей в апреле 2022 года датское издание Berlingske называло российского производителя безалкогольных напитков «Черноголовка». В компании оперативно не ответили “Ъ”.

«Балтика» взыскивает с Carlsberg Group более 84 млрд руб.

Тем не менее после вывода «Балтики» из-под госуправления довольно высока вероятность продажи активов компании, считает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Возможно, что уже нашелся покупатель и предварительно получено согласие правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями на совершение сделки»,— добавляет господин Клеточкин. Прекращение временного управления в отношении долей в уставном капитале компаний, входящих в одну группу с «Балтикой»,— необходимое условие для потенциальной сделки по продаже бизнеса, соглашается юрист Forward Legal Максим Игнатов. Институт внешнего управления предполагает последующую реализацию активов, отмечает эксперт.

Еще один вариант — сохранение датчанами за собой бизнеса в РФ. Это актуально на фоне одобренного президентом РФ заметного дисконта при продаже активов иностранных компаний, решивших уйти с российского рынка.

Владимир Комаров

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