Зампред ВТБ: ключевая ставка 23% может продержаться весь 2025 год

ВТБ (MOEX: VTBR) прогнозирует, что высокая ключевая ставка может продержаться в течение всего 2025 года. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках форума «Россия зовет!», организованного банком.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«20 декабря, по-моему, заседание совета директоров (ЦБ.— "Ъ") по ставке. До 23% будет подъем, и эта 23-процентная ставка продержится, по нашему мнению, весь 2025 год»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня, 4 декабря, допустила повышение ключевой ставки в декабре. Однако такое решение, по ее словам, не предопределено. Она отметила, что в сложных экономических условия с помощью ставки «удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль». При этом «тормозной путь» возвращения инфляции к цели, 4%, может занять весь 2025 год и часть 2026-го, считает глава ЦБ.

О политике ЦБ — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».