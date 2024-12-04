Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зампред ВТБ: ключевая ставка 23% может продержаться весь 2025 год

ВТБ (MOEX: VTBR) прогнозирует, что высокая ключевая ставка может продержаться в течение всего 2025 года. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках форума «Россия зовет!», организованного банком.

Дмитрий Пьянов

Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«20 декабря, по-моему, заседание совета директоров (ЦБ.— "Ъ") по ставке. До 23% будет подъем, и эта 23-процентная ставка продержится, по нашему мнению, весь 2025 год»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня, 4 декабря, допустила повышение ключевой ставки в декабре. Однако такое решение, по ее словам, не предопределено. Она отметила, что в сложных экономических условия с помощью ставки «удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль». При этом «тормозной путь» возвращения инфляции к цели, 4%, может занять весь 2025 год и часть 2026-го, считает глава ЦБ.

О политике ЦБ — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...