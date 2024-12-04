Набиуллина рассказала, каким будет «тормозной путь» инфляции

Инфляция пока не начала замедляться, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, для достижения цели — уровня 4% — потребуется весь 2025 год и часть 2026-го.

«В этом году, к сожалению, инфляция будет больше, чем в следующем. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год»,— сказала госпожа Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По мнению главы Центробанка, при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Регулятор работает с правительством, чтобы экономический рост был устойчивым и базировался на росте потенциала экономики. Госпожа Набиуллина считает, что нельзя ожидать, что инфляция «рассосется сама собой».

Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее заявил, что ЦБ ожидает по итогам года уровня инфляции на верхней границе прогноза или выше него. Текущий прогноз ЦБ на 2024 год — 8,0–8,5%.

О политике ЦБ — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».