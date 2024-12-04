В Вологодской области хотят запретить продажу детского шампанского
Власти Вологодской области рассматривают введение запрета на продажу так называемого детского шампанского, сообщил спикер парламента региона Сергей Жестянников. По его мнению, продажа таких напитков «может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей».
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Вопрос обсуждался вчера, 3 декабря, на заседании парламента. По мнению спикера, несмотря на отсутствие алкоголя в таком «шампанском», «его название и оформление могут способствовать формированию ассоциаций с алкогольными напитками». Аналогичный запрет могут ввести в отношении продажи безалкогольного пива.
Уполномоченный по правам ребенка в области Ольга Смирнова считает, что запрещать нужно не просто продажу этих напитков, а производство. Господин Жестянников согласился с ее позицией. «С точки зрения психологии, дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и подобные продукты могут создавать у них ложное представление о том, что алкоголь — это что-то безобидное и веселое»,— написал он в Telegram.
Мнение эксперта: к чему может привести запрет на детское шампанское
Независимый эксперт пивного рынка Алексей Небольсин называет подобный шаг не более, чем пиар-акцией губернатора. Тем более, что в России и так уже действует законодательство, запрещающее размещать магазины, торгующие алкоголем, и заведения общепита, рядом со школами отмечает он. Ранее подобные ограничения в других регионах не приводили к снижению потребления, напоминает эксперт.
По словам Алексея Небольсина, в России сейчас наблюдается тенденция на увеличение потребления безалкогольных аналогов пива, вина, джина, потому что молодые поколения больше стремятся к здоровому образу жизни. Такая инициатива может вновь подтолкнуть таких покупателей к спиртосодержащим напиткам, не исключает он.
28 ноября заксобрание Вологодской области приняло закон об ограничении продажи алкоголя в розницу до двух часов в день по будням. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Алкоголь можно будет продавать только с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным и нерабочим праздничным дням. Ограничения не затронут общепит. Как сообщал «Ъ», инициатором законопроекта выступил губернатор региона Георгий Филимонов. Он уверен, что ограничения повысят рождаемость в 1,5–2 раза.
Подробности — в интервью губернатора «Ъ».