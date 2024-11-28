В Вологодской области ограничили продажу алкоголя до двух часов в день

Вологодское заксобрание приняло закон об ограничении продажи алкоголя в розницу до двух часов в день по будням. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года. В поддержку инициативы проголосовали 24 депутата из 28 присутствующих, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По закону общепит сможет продавать алкоголь с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным и нерабочим праздничным дням. Продажа будет запрещена в торговых объектах, находящихся в помещениях многоквартирных домов, а также в цокольном, подвальном, подземном этажах многоквартирных домов.

Рестораны и общепит в театрах и гостиницах смогут продавать алкоголь без ограничений, сообщил замгубернатора Сергей Сорокин. Барам и кафе для этого надо соблюсти ряд условий: наличие лицензии и официантов, не менее 40 посадочных мест, полное соответствие ГОСТу.

Как сообщал «Ъ», законопроект об ограничении продажи алкоголя подготовил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он заявил, что «это взвешенное и абсолютно необходимое решение». Господин Филимонов убежден, что ограничения повысят рождаемость в 1,5–2 раза. Кремль такой запрет не обсуждает.

Подробности — в интервью губернатора «Ъ».