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Коммерсантъ FM
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Вологодский губернатор: ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость в 1,5–2 раза

Филимонов: ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость в 1,5–2 раза

Вологодский губернатор Георгий Филимонов в интервью «Ъ» рассказал об ожиданиях от антиалкогольной компании в регионе. По его словам, в области 7,5 тыс. человек в год умирает от последствий употребления алкогольных напитков цирроза печени, панкреатита, кардиомиопатии, поножовщины, стрельбы и пьяного вождения. По его прогнозам, из-за ограничений в регионе должна увеличиться и рождаемость – от полутора до двух раз в пятилетку.

Георгий Филимонов

Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Филимонов отметил, что меры, предложенные властями области (продажу спиртного планируется разрешить только в период с 12:00 до 14:00 по будням) – «мягкие и щадящие». На вопрос о том, почему выбрано такое время, он ответил: «Чтобы прекратили напиваться. Это самые неудобные часы — обеденное время, когда человек должен быть на учебе, тренировке, работе. Принципиальная задача — не дать возможность приобретать алкоголь ни с утра, ни вечером после работы. Также не смогут торговать алкоголем магазины в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также переведенные из жилых в нежилые».

Говоря о демографической ситуации, губернатор привел в пример Чечню, где продажа алкоголя разрешена с 8:00 до 10:00, потребление чистого спирта на душу в год — 0,1 л, а рождаемость – высокая. «И мы прогнозируем повышение индекса рождаемости и воспроизводства населения на территории Вологодской области. Нас полностью поддерживает министр здравоохранения Михаил Мурашко, я не слышал ни одного критического комментария или осуждения со стороны руководства администрации президента. Это важно»,— сказал господин Филимонов.

Полную версию интервью губернатора читайте здесь.

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