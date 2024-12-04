Вклады поднимаются к пику

Этой зимой ожидается пик ставок по вкладам. В 2025 году банки уже не будут заметно менять доходности, считают в ВТБ. Согласно прогнозу, в конце года максимальные значения у основных кредитных организаций достигнут 21-22%. Впрочем, не все собеседники “Ъ FM” с этим согласны. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В скорое снижение ключевой ставки уже не верит никто. И даже Эльвира Набиуллина, предполагавшая весной, что политика смягчится во второй половине года, такие прогнозы больше не дает. Зато их готовят аналитики, например, «СберCIB». По их базовому прогнозу, ставка начнет снижаться только в июле и к концу 2026-го составит все еще значительные 15% годовых. Пока же рынок ждет нового повышения в декабре. Поэтому вряд ли пик доходности по вкладам случится до конца года, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «На рынке сегодня есть предложения по вкладам с процентной ставкой 28% и даже 30% годовых в рублях.

Скорее всего, если рынок депозитов так бурно реагирует на ожидание повышения ключевой ставки еще на 2 процентных пункта, что является наиболее вероятным сценарием, то есть до 23%, я бы не исключил дальнейшего роста вкладов еще и в первом квартале 2025 года. Тем самым банки смогут привлечь не 700 млрд. новых депозитов, но даже, может быть, удастся привлечь 1,2 -1,5 трлн. руб.».

В ВТБ тоже прогнозируют, что в течение всего следующего года ключевая ставка останется на высоком уровне. А средние ставки по вкладам будут около 19-20%. Сейчас в топ-10 банках она почти достигла 21%. В какой-то момент доходность по депозитам может опуститься заметно ниже ключевой ставки, когда банки из-за падения кредитования станут менее заинтересованы в деньгах клиентов, отметил гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Может сложиться такая ситуация, когда банки будут не заинтересованы в том, чтобы не только наращивать, но даже и удерживать определенный уровень вкладов, и будут немного придерживать ставки.

И если будет очень слабая или даже резко отрицательная динамика по кредитованию, соответственно, банки будут не заинтересованы в том, чтобы наращивать депозитную базу, поэтому могут даже поменять динамику своих ставок относительно того, как ключевая ставка меняется».

Чем выше доходность по вкладам для населения, тем больше слухов появляется про либо заморозку вкладов, либо ограничение суммы снятия. В ноябре это дошло и до госпожи Набиуллиной, идею она назвала бессмыслицей. Действительно, поверить, что такая мера будет реализована, можно только в критической ситуации, считает экономический эксперт Семен Новопрудский: «В чем логика людей, которые говорят о возможности замораживания вкладов? Что, дескать, если ставку резко снизить, люди расстроятся, увидят, как ставки по вкладам падают. Они начнут их тратить, вынесут из банков — мощный удар, который может вызвать дополнительный резкий инфляционный всплеск.

Когда Набиуллина говорит, что это бессмыслица, то это бессмыслица в экономическом смысле, то есть экономически от этого не выиграет никто, в том числе и государство. Банки получат мощный удар по доверию к ним. Люди, которые живут еще дольше, прекрасно помнят, при каких обстоятельствах в России происходила заморозка вкладов в прошлый раз. Это сопровождалось фактически разрушением прежней финансовой системы».

Объем денег на депозитах в российских банках продолжает расти. В октябре крупнейшие компании установили рекорд по приросту портфеля, сообщал Коммерсант. У Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка — остатки на депозитных счетах выросли более чем на 1,3 трлн руб. А участники рынка прогнозируют новые рекорды.

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Даниил Бабкин