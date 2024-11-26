Инвестиции приманивают ставками

Выплаты по банковским депозитам могут превысить 20 трлн руб., подсчитали аналитики «Газпромбанк Инвестиций». Их выводы приводит РБК. По данным Центробанка, с начала года накопления россиян и компаний в кредитных организациях выросли более чем на 10 трлн руб. Юрлица держат на счетах и депозитах более 57 трлн руб., а физические — 52 трлн. При этом, по данным РБК, некоторые ведомства хотели бы, чтобы часть этих средств шла на инвестиции в экономику и на фондовый рынок, а не возвращалась обратно в накопления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Какие факторы могут на это повлиять? Управляющий директор «Арбат Капитал» Александр Орлов говорит, что возвращение средств в экономику противоречит жесткой денежно-кредитной политике Центробанка: «Такой цели у государства не должно быть, потому что это будет противоречить тому, ради чего поднимает ставку Центробанк. А делает он это для того, чтобы как раз убрать деньги из экономики, потому что эти средства разгоняют инфляцию. Поэтому вызывает озабоченность, что высокие проценты по вкладам приведут к большим доходам в следующем году. При замедлении экономики в части зарплат, других доходов населения, доходы от ренты окажутся существенно выше и могут тем самым удлинить срок возврата инфляции на нормальный уровень.

Для государства важно заморозить эти средства в банковской системе на более долгий период, всячески стимулировать удлинение сроков этих депозитов, а если эти средства вернутся на финансовый рынок, то стимулировать их вложение в долгосрочные инструменты типа пятилетнего индивидуального инвестиционного счета, с которого не так просто деньги забирать. С точки зрения бюджета есть потребность перенаправить эти средства на рынок ОФЗ. Но это будет возможно только в случае, если Центробанк четко обозначит завершение цикла повышения ставок и какую-то ожидаемую дату начала снижения».

Повысить капитализацию рынка можно с помощью новых IPO, однако главными факторами роста будут не они, отметил инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Деньги, которые хранятся на депозитах, не всегда размещаются на фондовом рынке, потому что вкладчики банков зачастую не приемлют волатильные акции и риск падения котировок. Поэтому на фондовый рынок может пойти лишь часть средств, которая уйдет с депозитов. Здесь возможны два варианта. Первый — если Центральный банк начнет снижать в следующем году ключевую ставку, это станет стимулом для ряда инвесторов вернуться на фондовый рынок. Второй менее вероятный, но все-таки он возможен — это мирное соглашение по Украине, которое развернет российский фондовый рынок в сторону роста.

Кроме того, ряд компаний планирует IPO в следующем году, по нашим оценкам, речь может идти о 10-15 эмитентах. Естественно, наибольший интерес могут вызвать компании IT-сектора, особенно если они предложат какой-то дисконт. Как показало недавнее IPO Arenadata, в IT-сектор проще привлечь деньги как розничных, так и институциональных инвесторов. Государство тоже может привлекать деньги на фондовый рынок, в IPO. Некоторые госкомпании могут осуществить первичное размещение, в частности, много говорится о предстоящем размещении ДОМ.РФ, которое может состояться во второй половине следующего года».

Согласно предварительному плану Минфина, начиная со следующего года и в ближайшие пять лет на бирже должно проходить по 20 размещений в год, а их общая капитализация достигнет 4,5 трлн руб.

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Елена Иванова