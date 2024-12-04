В ВТБ спрогнозировали рост рынка розничных сбережений на 26% по итогам года

Рынок розничных сбережений в России в 2024 году вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн руб. Об этом в рамках форума ВТБ (MOEX: VTBR) «Россия зовет!» заявил заместитель президента—председателя правления ВТБ Георгий Горшков. В следующем году темпы роста составят 21%, портфель средств розничных клиентов может достичь 68,4 трлн руб.

«В 2025 году рынок сбережений в России продолжит активный рост. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам»,— сказал господин Горшков.

В этом году рыночный портфель розничных пассивов в рублях увеличится на 28% и составит 52,6 трлн руб., в следующем — вырастет на 22,5% и превысит 64 трлн руб., отмечают в ВТБ. Портфель розничных пассивов ВТБ во всех валютах вырастет в этом году в 1,5 раза и достигнет 10,3 трлн руб., из которых 9,6 трлн — пассивы в рублях.

Ранее господин Горшков сообщил, что средние максимальные ставки у основных банков достигнут 21–22% этой зимой.

О портфелях вкладов у банков — в материале «Ъ» «Вкладушка ликвидности».