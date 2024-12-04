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Коммерсантъ FM
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Силуанов назвал «неплохим» бюджет России на 2025 год

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, как Минфин и Банк России борются с растущей инфляцией. Так, по его словам, министерство пытается снизить темпы инфляции через тарифообразование, а ЦБ — через ключевую ставку.

Чиновник рассказал во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что в текущем году бюджет России столкнулся с рядом сложностей, включая расходы на спецоперацию, обслуживание госдолга и рост расходов по субсидированным программам. Он назвал высокую ключевую ставку «затратной» для бюджета страны , но необходимой, чтобы решить «основные задачи».

«Снижение и ставки, и инфляции — это тоже важно для бюджета. У нас целый ряд задач, нам надо поддерживать людей, семьи с детьми, детский бюджет, суверенитет страны и лидерство. Бюджет на 2025 год получится чрезвычайно жестким, с одной стороны, но с другой — отвечает национальным целям развития. Бюджет неплохой получился, главное, теперь его исполнить»,— подытожил господин Силуанов.

Президент России Владимир Путин подписал 1 декабря закон о бюджете РФ на 2025–2027 годы. Согласно ему, доходы государства в следующем году ожидаются на уровне 40,3 трлн руб., расходы — 41,47 трлн руб. При этом инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 4,5%, а объем Фонда национального благосостояния должен составить 11,06 трлн руб.

О рассмотрении бюджета в парламенте — в материале «Ъ» «Сенаторы поговорили на перспективу».

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