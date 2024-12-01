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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о бюджете на 2025–2027 годы

Закон о бюджете на 2025–2027 годы, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. Госдума приняла закон 21 ноября, Совет федерации одобрил его 27 ноября.

В 2025 году доходы ожидаются на уровне 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, расходы — 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит составит 1,17 трлн руб. Доходы в 2026 году прогнозируются на уровне 41,84 трлн руб., в 2027-м — 43,15 трлн руб. Расходы — 44,02 трлн и 45,92 трлн руб., дефицит — 2,18 трлн и 2,76 трлн руб.

Инфляция прогнозируется на уровне 4,5% в 2025 году и 4% в 2026 и 2027 годах. Объем Фонда национального благосостояния на начало 2025 года должен составить 11,06 трлн руб., на начало 2026-го — 12,88 трлн руб. Верхний предел госдолга, как ожидается, к 1 января 2026 года составит 29,39 трлн руб.

О рассмотрении бюджета в парламенте — в материале «Ъ» «Сенаторы поговорили на перспективу».

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