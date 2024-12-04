ВТБ: в 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на треть

ВТБ (MOEX: VTBR) прогнозирует значительное сокращение продаж розничных кредитов в России к 2025 году. По оценкам банка, объем выдач может снизиться до 9,5 трлн руб., что на 30% меньше показателей текущего года. В 2024 году продажи составят 13,3 трлн руб., а в 2023 году они оценивались на уровне 13,7 трлн руб.

Тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза, заявил заместитель президента—председателя правления банка Георгий Горшков в рамках форума «Россия зовет!».

Основными факторами, способствующими снижению объемов выдачи кредитов, являются экстравысокие процентные ставки, ужесточение риск-политики Центрального банка России и отказ от массовой государственной поддержки в сфере ипотеки. Последний раз объемы выдач ниже 10 трлн руб. были до 2020 года, отмечают в ВТБ.

В 2025 году залоговые кредиты продолжат превышать необеспеченное кредитование. Прогнозируется, что продажи ипотеки составят около 4 трлн руб. против 5 трлн в этом году. Автокредиты останутся на уровне 2024 года — от 2,1 до 2,3 трлн руб., а кредиты наличными снизятся максимум до 3,2 трлн руб., что на 46% меньше по сравнению с текущим годом.

Темпы прироста кредитного портфеля также замедлятся. В 2024 году его объем вырастет на 14%, достигнув 40 трлн руб., а в 2025 году — не более чем на 5%, до 41–42 трлн руб. Георгий Горшков отметил, что снижение рынка розничных кредитов в следующем году будет максимальным за последние годы и составит 30%.

О ситуации на рынке кредитования — в материале «Ъ» «Краткость — сестра наличных».