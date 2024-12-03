Как в Южной Корее вводили военное положение

19 апреля 1960 года военное положение было введено после начала массовых акций протеста за пересмотр итогов безальтернативных президентских выборов, на которых главой государства был в четвертый раз избран 84-летний Ли Сын Ман. В ходе столкновений манифестантов с армией и полицией в Сеуле погибли 125 человек. Протесты не были подавлены, и парламент страны принял резолюцию об отставке президента, назначив новые выборы.

16 мая 1961 года под руководством генерал-майора и будущего 3-го президента Республики Корея Пак Чжон Хи в стране был осуществлен военный переворот, также называемый «революцией 16 мая». Сформированный Военно-революционный комитет объявил военное положение, которое было отменено после консолидации нового правительства спустя десять дней.

3 июня 1964 года администрация Пак Чжон Хи объявила военное положение для подавления протестов против планировавшегося саммита между Южной Кореей и Японией, нацеленного на нормализацию дипломатических отношений. За два месяца действия положения было арестовано более 1 тыс. студентов, политиков и журналистов.

17 октября 1972 года Пак Чжон Хи распустил парламент, приостановил действие конституции и объявил военное положение. Оно действовало в течение месяца до принятия новой конституции, предусматривавшей, в частности, увеличение срока президентства до шести лет.

26 октября 1979 года президент Пак Чжон Хи был застрелен в своей резиденции директором КЦРУ Ким Дже Гю. В тот же день в стране было введено военное положение. В декабре того же года после военного переворота фактическим главой страны стал шеф сил безопасности генерал-майор Чон Ду Хван.

17 мая 1980 года Чон Ду Хван ужесточил военное положение на территории страны на фоне массовых демонстраций за демократизацию. Были закрыты все университеты, запрещены политические мероприятия, введена жесткая цензура в СМИ. 18 мая в городе Кванджу вспыхнуло восстание, в ходе подавления которого погибли, по официальным данным, от 154 до 170 человек, в том числе 23 военнослужащих.