Ставка без предела

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России негативно сказывается на долговом рынке. По итогам октября суммарный объем размещения едва превысил 500 млрд руб., что на 20% ниже показателя сентября. В ноябре активность может сократиться еще больше, но к концу года эксперты ожидают частичного восстановления, так как остается потребность эмитентов в рефинансировании не только бондов, но и банковских кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным Cbonds, за октябрь суммарный объем привлечений компаний составил 503 млрд руб., что более чем на 20% ниже показателя сентября. Причем результат минувшего месяца в значительной степени был обеспечен двумя крупным сделкам — «Дом.РФ» (101 млрд руб.) и ГМК «Норильский никель» (100 млрд руб.). «Около 65% на первичном рынке заняли эмитенты реального сектора, около 9,2% и 2,2% от общего объема пришлось на банковский сектор и лизинговые компании»,— отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак.

Активность эмитентов была относительно высокой в первой половине месяца, но в преддверии заседания Банка России она начала снижаться. Большая часть участников рынка и аналитиков ожидали повышения ключевой ставки (КС) на 100 базисных пунктов (б. п.), до 20%, однако регулятор поднял ее сразу на 200 б. п., до 21%. Одновременно ЦБ повысил прогнозный диапазон средней ключевой ставки до конца года до 21–21,3%.

После таких шагов эмитенты и вовсе взяли паузу в размещении.

Согласно оценке “Ъ”, в последнюю неделю октября не состоялось ни одной крупной сделки на рынке. «Рынок находится в активной стадии переоценки процентного и кредитного рисков, старается нащупать справедливые уровни ставок, от которых смогут отталкиваться как эмитенты при структурировании новых выпусков, так и инвесторы»,— отмечает заместитель начальника управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Али Фаталиев.

Вместе с тем одним из итогов минувшего месяца стало более активное использование в качестве бенчмарка при расчете купона флоатеров ключевой ставки ЦБ. По оценке “Ъ”, из 22 крупнейших сделок октября в 19 случаях купоны были привязаны к КС и лишь в одном случае — к ставке RUONIA. Причины такого подхода связаны с тем, что ключевая ставка более привычна широкому кругу инвесторов. К тому же ставка RUONIA более волатильна и нередко уступает по величине ключевой ставке. По данным ЦБ, за месяц она выросла лишь до 20,57% годовых.

При этом доходности при размещениях росли опережающими темпами.

Глава департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Кирилл Лапшин отмечает расширение спреда к бенчмаркам, которое составляло 100–200 б. п. «На данный момент никакие структурные изменения внутри выпуска не помогут разместиться эффективно на публичном рынке, только спред к КС имеет значение»,— считает эксперт.

В связи со снижением интереса к первичному рынку у потенциальных инвесторов и смещением спроса в сторону банковских депозитов и инструментов денежного рынка на рынке ждут дальнейшего расширения спредов. На этой неделе планируется размещение облигаций «РусГидро» с купоном КС+200 б. п., тогда как ранее эмитент размещался с премией в размере 120 б. п. Старший портфельный управляющий «РСХБ Управление активами» Вадим Кононов отмечает, что долговой рынок уже перенасыщен бумагами с плавающим купоном и возможная волна дефолтов может спровоцировать бегство в ликвидность — депозиты, инструменты денежного рынка. «Эмитенты не ожидали столь длительного периода высоких ставок, и набранные долги по плавающей ставке играют с ними злую шутку. Инвесторов начинает заботить рост расходов компаний в части процентных платежей, уводящий рентабельность бизнеса на нулевые или даже отрицательные уровни»,— отмечает руководитель направления долговых инструментов УК «Эра инвестиций» Константин Квашнин.

В таких условиях активность эмитентов на первичном рынке в ближайшие недели будет пониженной. Руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко обращает внимание на сужение списка потенциальных эмитентов, которые готовят к размещениям. «Вероятно, компании взяли паузу, чтобы остудить рынок и подождать, когда спреды вернутся на более комфортные для них уровни»,— отмечает он. По мнению Али Фаталиева, рынок должен перестроиться оперативно, так как только на рефинансирование текущих выпусков эмитентов потребуется несколько триллионов рублей. Вдобавок к этому растет потребность в замещении банковских кредитов. «Банки начинают резко повышать ставки по кредитам, и клиенты стали больше обращать внимание на первичный рынок бондов»,— отмечает Кирилл Лапшин.

Виталий Гайдаев