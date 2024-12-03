Дональд Трамп надует криптовалюты и взорвет доллар

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2025 год. Они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, «мировые рынки может накрыть мощной волной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Humphrey, file / AP Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Humphrey, file / AP

«Шокирующие предсказания точно не являются новостями и не являются точными новостями. По крайней мере пока,— отметил сегодня директор по макростратегическим прогнозам Saxo Bank Джон Харди.— И хотя мы точно не можем сказать, какие именно из наших предсказаний повлияют на рынки в 2025 году, мы можем точно сказать, что они являются такими, как мы и обещаем: шокирующими».

В конце 2021 года банк спрогнозировал на 2022 год новый виток гонки вооружений и холодной войны. А в прогнозе на 2023 год банк заявил, что на финансовый рынок окажут влияние высокая инфляция и геополитическая нестабильность. На этом фоне государства займут более консервативную позицию, снижая инвестиции в сложные финансовые инструменты и вкладывая средства в такие традиционные активы, как золото, которое резко вырастет в цене. С тех пор золото многократно обновило рекорды стоимости и в конце ноября достигло $2700 за унцию.

Одним из главных прогнозов на 2025 год является возможное влияние политики Дональда Трампа на курс доллара и биткойна.

Аналитики датского банка полагают, что пересмотр Трампом и его соратником Илоном Маском торговых отношений США со многими странами мира, а также введение новых заградительных пошлин на импорт товаров в США приведет к негативным последствиям для доллара. «Китай и страны БРИКС+ начнут активно рассчитываться цифровыми валютами, обеспеченными золотом, а также офшорным юанем (который используется для расчетов за пределами континетального Китая, в том числе в Гонконге.— “Ъ”). Европа начнет перебалансировать свои торговые отношения в пользу евро, а с учетом роста популярности обеспеченных золотом стейблкойнов на мировом финансовом рынке начнется новая эра»,— полагают эксперты Saxo Bank. По их «шокирующим» прогнозам, в следующем году доллар подешевеет на 20% к основным валютам и на 30% — к золоту. При этом рынок криптовалют в следующем году может вырасти вчетверо и достигнет $10 трлн.

Рост стоимости Saxo Bank обещает не только криптовалютам, но и корпорации Nvidia, которая в этом году уже успела стать самой дорогой компанией в мире, обогнав по рыночной капитализации Apple. В следующем году производитель чипов для ИИ упрочит свое лидерство, подорожав еще в 1,5 раза. Аналитики полагают, что новые чипы Blackwell от Nvidia станут настоящим хитом и позволят компании обойти Apple еще и по размеру годовой прибыли. Сейчас мировой рекорд принадлежит Apple — $105 млрд, но по мнению Saxo Bank, компания Nvidia превзойдет этот показатель.

Астрономические суммы в нынешнем прогнозе от Saxo Bank встречаются особенно часто.

Говоря о Китае, аналитики банка полагают, что в следующем году власти страны примут беспрецедентные меры по поддержке своей экономики, которая никак не может оправиться от последствий COVID-19. Saxo Bank полагает, что общий размер стимулирующих мер составит около 50 трлн юаней ($6,9 трлн), причем часть денег «отправится напрямую в карманы потребителей посредством цифрового юаня — таким образом средства будут пущены сразу в экономику, а не только на погашение долгов».

Перебалансировка мировой экономики может коснуться и ОПЕК. Аналитики Saxo Bank отмечают, что растущая популярность электромобилей и других электрических транспортных средств ударит по позициям нефтедобычи и нефтедобывающих стран. Немалую роль в этом сыграет Китай, который стремительно развивает производство электромобилей, обеспечивая ими не только своих потребителей, но и другие страны миры. «В 2025 году ОПЕК получит зловещее пророчество о том, что влияние картеля будет снижаться, а его политика по ограничению производства уже не будет работать. По мере того как все больше участников картеля уже занимаются обманом, пытаясь заполучить свою прибыль. Внутренние разногласия приведут к тому, что некоторые ключевые члены картеля покинут его. Оставшиеся начнут максимально качать нефть, вызвав падание цен на нее»,— отмечается в прогнозе банка.

Такое развитие ситуации обрадует многих — прежде всего авиакомпании, химические предприятия, а также операторов грузовых перевозок. Но, полагают аналитики, рынок быстро перестроится и цены на нефть стабилизируются — по мере того как крупные производители, например в Северной Америке, начнут сворачивать затратное производство сланцевой нефти.

Евгений Хвостик