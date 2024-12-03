В декабре в школах вместо звонка будут играть мелодии из балета «Щелкунчик»

В декабре новогодние мелодии из балета «Щелкунчик» заменят школьные звонки, сообщило Минпросвещения. Ведомство считает, что мелодии «позволят создать предновогоднее настроение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Замена звонков в школе на музыкальные композиции предполагается проектом «Музыка вместо звонков». В рамках него мелодии звонков 2024/25 учебного года будут посвящены отдельной памятной дате. Композиции запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов.

В декабре в Большом театре пройдут показы балета «Щелкунчик». Его прямую трансляцию проведут более чем в 100 кинотеатрах в десятках российских регионов 30 и 31 декабря. Большой театр запустил продажу билетов с 2 декабря, в тот же день его сайт подвергся бот-атакам. В этом году билеты на балет продают не в кассах, а только на сайте театра.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Щелкунчик" попробует поторговаться».