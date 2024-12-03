Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В декабре в школах вместо звонка будут играть мелодии из балета «Щелкунчик»

В декабре новогодние мелодии из балета «Щелкунчик» заменят школьные звонки, сообщило Минпросвещения. Ведомство считает, что мелодии «позволят создать предновогоднее настроение».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Замена звонков в школе на музыкальные композиции предполагается проектом «Музыка вместо звонков». В рамках него мелодии звонков 2024/25 учебного года будут посвящены отдельной памятной дате. Композиции запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов.

В декабре в Большом театре пройдут показы балета «Щелкунчик». Его прямую трансляцию проведут более чем в 100 кинотеатрах в десятках российских регионов 30 и 31 декабря. Большой театр запустил продажу билетов с 2 декабря, в тот же день его сайт подвергся бот-атакам. В этом году билеты на балет продают не в кассах, а только на сайте театра.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Щелкунчик" попробует поторговаться».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...