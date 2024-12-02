Сирийским боевикам готовят персидский ответ

Иран готов нарастить военную помощь Сирии в ответ на масштабное наступление радикальных группировок, начатое 27 ноября в северо-западной части страны. Параметры поддержки обсуждались в ходе визита в Дамаск главы МИД Исламской Республики Аббаса Арагчи. Проиранские формирования, действующие на территории соседнего Ирака, уже направили своих бойцов в зону конфликта. Израиль опасается, что «ось сопротивления» — клуб близких к Тегерану военизированных движений — попытается использовать кризисную ситуацию в Сирии, чтобы нарастить присутствие у северных границ еврейского государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Hasano, Reuters Фото: Mahmoud Hasano, Reuters

По завершении поездки в Дамаск Аббас Арагчи проинформировал, что обсудил с сирийским руководством «детали поддержки, которую должна получить Сирия» на фоне возросшей активности исламистов в провинциях Алеппо и Хама. «Я ясно дал понять: Исламская Республика Иран всесторонне поддерживает президента Башара Асада, сирийское правительство, армию и народ»,— подчеркнул глава дипломатического ведомства.

В понедельник, на следующий день после визита, в Тегеране заверили, что сохранят контингент военных советников в Арабской Республике. «Мы вошли в Сирию много лет назад по официальному приглашению сирийского правительства, когда сирийский народ столкнулся с угрозой терроризма,— отметил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.— Присутствие иранских советников не является чем-то новым, и оно сохранится, учитывая пожелания сирийского правительства».

Отдельно иранский МИД подчеркнул, что пока «одним из самых эффективных механизмов урегулирования сирийского кризиса» является астанинский формат — возникшая при участии России, Ирана и Турции формула практического разрешения конфликта между центральным правительством и вооруженной оппозицией. За скорый созыв очередной встречи астанинского трио высказался глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил об этом после прошедших 2 декабря очных переговоров с господином Арагчи.

Тем временем в Сирии уже заметны первые признаки увеличения иранской поддержки.

Как утверждают источники Reuters, в ночь на 2 декабря на территорию республики вошли отряды Сил народной мобилизации («Хашд аш-Шааби») — иракской коалиции шиитских группировок, действующей в тесной связке с Тегераном. По словам собеседников агентства, это «свежее подкрепление», которое отправляется на передовую. Оно состоит не только из собственно иракских сил, но и из афганских боевиков, воевавших на стороне сирийского правительства на заре гражданской войны, отмечают собеседники Reuters. «Ирак станет первой страной, на которую повлияет то, что сейчас происходит в Сирии»,— заявил в разговоре с Al-Araby Al-Jadeed представитель иракских боевиков Казем аль-Фартуси. И назвал Сирию «линией обороны для всей "оси сопротивления"» Израилю и США.

Власти Израиля внимательно наблюдают за событиями в соседней стране, видя для себя тревожные симптомы. «Иран начал отправлять войска в Сирию в попытке помочь Асаду и подавить мятеж»,— констатировал источник издания Haaretz, знакомый с внутригосударственными обсуждениями. В еврейском государстве опасаются, что под предлогом борьбы с исламистами силы «оси сопротивления» будут развернуты вблизи израильской границы. Кроме того, израильская сторона опасается, что Тегеран использует военное присутствие в Сирии, чтобы переправить оружие и боеприпасы в Ливан для возрождения потенциала «Хезболлы». «Ситуация, когда другая страна на границе с Израилем оказывается нестабильной,— это очень тревожное и неприятное развитие событий. Мы должны быть готовы ко всем сценариям, включая крах режима Асада и риск, что террористические организации станут новой угрозой для Израиля»,— сказал собеседник Haaretz.

Как отмечает аналитический центр Soufan (США), в разгар боевых действий в секторе Газа правительство в Дамаске опасалось провоцировать Израиль. Если в ближайшее время проиранские группировки почувствуют себя в Арабской Республике «более смело», это «может изменить восприятие Израилем угрозы, исходящей с сирийской стороны», отмечают в Soufan.

Впрочем, исследователи признают: если текущие события поставили господина Асада в затруднительное положение, это не означает того, что Сирийская арабская армия (САА) не сможет организовать серьезное контрнаступление.

«В первые годы гражданской войны распространенной тактикой асадовских сил было отступление, укрепление своих позиций, а затем контратака»,— напоминают в Soufan.

Сейчас, после потери ряда населенных пунктов в провинции Алеппо, части САА сосредоточили усилия на обеспечении безопасности соседней провинции — Хамы. Оборона северных районов Хамы пока выглядит первым эффективным барьером, который удалось выстроить САА совместно с союзными силами.

Нил Кербелов