На сирийском фронте есть перемены

Антиправительственные силы, которые на прошлой неделе начали мощное наступление на позиции сирийской армии, взяли под свой контроль стратегически важные районы на севере страны — в частности, значительную часть второго по величине города Алеппо. Успехи боевиков застали врасплох официальный Дамаск и его союзников — Москву и Тегеран. В то время как главные вопросы адресованы Турции как одному из гарантов деэскалации, в Тегеране и Анкаре заявляют о заговоре США и Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сирийские боевики без особого сопротивления заняли значительную часть Алеппо (на фото: у цитадели в центре города)

Фото: Minene Hindevi / Anadolu / Getty Images Сирийские боевики без особого сопротивления заняли значительную часть Алеппо (на фото: у цитадели в центре города)

Фото: Minene Hindevi / Anadolu / Getty Images

О масштабе неожиданного наступления антиправительственных сил, начавшегося 27 ноября, свидетельствует заявление Минобороны Сирии. «В течение последних дней вооруженные террористические организации, связанные с "Джебхат ан-Нусрой" (признана террористической и запрещена в РФ.— “Ъ”), при поддержке тысяч иностранных террористов, тяжелого вооружения и большого количества беспилотников начали массированную атаку с нескольких направлений в Алеппо и Идлибе. Наши вооруженные силы ведут ожесточенные бои на полосе более 100 км, чтобы остановить их продвижение. Десятки бойцов наших вооруженных сил погибли и получили ранения»,— сообщили в военном ведомстве.

Свою оценку новой эскалации дал и замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (структура в составе российской военной группировки в Сирии) Олег Игнасюк. «Центром по примирению фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ.— “Ъ”) и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб»,— сообщил представитель российского командования в Сирии.

Как следовало из его заявления, для поддержки сирийской армии ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, их пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. «Мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее восстановили конституционный порядок»,— сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На первом этапе наступления исламисты совершили блицкриг, взяв под свой контроль территорию до 500 кв. км на севере страны, в провинциях Идлиб и Алеппо.

Наиболее драматичные события развернулись во втором по величине сирийском городе Алеппо, который в разгар сирийской войны в течение нескольких лет был ареной боев и перешел под контроль Дамаска ценой огромных усилий. К воскресенью антиправительственные силы сумели прорваться в город с нескольких сторон и взять под контроль часть его территории.

Одновременно с военным наступлением боевики перехватили инициативу и в информационной войне, распространив сообщения о быстром захвате средневековой цитадели в Алеппо, которая находилась в центре самых ожесточенных боев во время горячей фазы сирийского конфликта. Вслед за этим появилась информация о том, что антиправительственные силы якобы уже контролируют центральные кварталы города и даже устанавливают там свой комендантский час. В ответ командование ВС Сирии предупредило, что «террористические организации на своих платформах публикуют вводящую в заблуждение информацию, новости и видеоролики, направленные на запугивание граждан».

Так или иначе, обо всей серьезности ситуации в Алеппо для сирийской армии свидетельствовали и официальные заявления Дамаска, подтвердившего отступление регулярных войск из части города, которое военные назвали «передислокацией».

«Вооруженные силы Сирии были вынуждены перегруппировать свои силы при отражении атаки формирований группировки "Джебхат ан-Нусра" (признана террористической и запрещена в РФ.— “Ъ”) в Алеппо, чтобы сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих»,— говорилось в сообщении главного командования ВС Сирии.

Напомним, ситуация в том районе стабилизировалась после того, как в марте 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали условия прекращения огня в провинции Идлиб — главном оплоте сирийской оппозиции, на часть которой Анкара имеет влияние. В частности, стороны договорились о проведении там совместного патрулирования.

Стремительное продвижение антиправительственных группировок в Сирии вызвало дискуссию о том, каким образом боевики смогли предпринять попытку военного реванша и какие внешние силы могут за этим стоять. В ряде комментариев в СМИ появилась версия о том, что силой, сыгравшей на обострение, стала Анкара, учитывая, что наступление на позиции регулярной армии началось из турецкой зоны ответственности в провинции Идлиб. Между тем глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью газете Yeni Safak указал на то, что его страна «не участвует в конфликте в Алеппо и никогда не позволит террористической структуре в Сирии превратиться в государство». «Наша конечная цель — обеспечить территориальную целостность Сирии»,— заверил турецкий министр. «С 2017 года был заключен ряд соглашений относительно идлибской зоны деэскалации. Турция скрупулезно выполняет требования соглашений, стороной которых она является»,— отметили также во внешнеполитическом ведомстве страны.

Эскалация в Сирии стала предметом телефонного разговора главы турецкой дипломатии и его российского коллеги Сергея Лаврова. «С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб. Была подтверждена необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки»,— заявили 30 ноября в МИД РФ.

Хакан Фидан уверен, что сирийские террористы «полностью зависят от США»: «Кислородная маска террористических групп находится в Америке. Если США перекроют кислород, они не смогут прожить и трех дней».

Этой же версии придерживаются и в Тегеране. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим сирийским коллегой Бассамом Саббагом назвал активизацию террористических группировок «американо-израильским планом, реализуемым после поражения Тель-Авива от сил сопротивления в Ливане и Палестине». «Тегеран продолжит поддерживать правительство, народ и армию Сирии в борьбе с терроризмом»,— заверил он. Дипломат также анонсировал экстренную поездку в Дамаск, чтобы передать сирийскому правительству некое послание от Тегерана.

В свою очередь, официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заверил, что «Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению» боевиков, «пристально наблюдают» за ситуацией и «призывают к деэскалации, защите гражданских лиц и меньшинств».

Сергей Строкань