В Сирии снова жарко

Сирийские вооруженные группировки, начавшие 27 ноября масштабное наступление в провинции Алеппо, похоже, намерены расширить список военных целей. По данным турецких СМИ, совместный штаб исламистов готовит захват города Телль-Рифъат, который расположен в 18 км от турецкой границы. Анкара не раз за последние годы угрожала занять этот населенный пункт, утверждая, что он находится под оперативным контролем враждебных ей курдских формирований. При этом у Турции были претензии к российской стороне: необходимость вывода курдских отрядов из Телль-Рифъата была указана еще пять лет назад в специальном российско-турецком меморандуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ghaith Alsayed / AP Фото: Ghaith Alsayed / AP

Следующим этапом наступления исламистов в провинции Алеппо станет попытка захвата Телль-Рифъата, заявили источники издания Yeni Safak. По их словам, целью станут позиции курдских отрядов. Инициаторы наступления уже призвали местных мирных жителей покинуть потенциальную зону боевых действий.

Факт того, что исламисты стягивают к окраинам Телль-Рифъата дополнительные силы — с боевой техникой и людьми, подтверждают источники издания Turkiye Today. В свою очередь, базирующийся в Великобритании мониторинговый центр «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) утверждает, что аналогичные приготовления ведутся в другой точке провинции Алеппо — у города Манбидж, который курдские формирования также считают зоной своих интересов.

Turkiye Today отмечает, что наступление группировок, которое началось из крупнейшей мятежной провинции Идлиб, перевернуло оперативную ситуацию «с ног на голову». Если одноименный административный центр провинции Алеппо будет взят под контроль антиправительственными формированиями, то шансы на то, что Телль-Рифъат выстоит, окажутся равны нулю, подчеркивает издание. По его оценкам, от линий снабжения будет отрезан и Манбидж.

По данным агентства Anadolu, к пятнице исламисты подошли к центру города Алеппо вплотную и предпринимали попытки нанести удар по военным базам регулярных сил.

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) направила в зону обострения значительное подкрепление, включая тяжелое вооружение, бронетехнику и сотни военнослужащих. Дамаск заявлял об успешных контратаках. В числе задач правительственных сил не дать исламистам перерезать важнейшие транспортные артерии, среди которых международная автотрасса М4, которая соединяет порт Латакия с Алеппо.

Комментируя эскалацию в Сирии, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал текущие события «посягательством на суверенитет Сирии в этом регионе».

«Мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок»,— отметил официальный представитель Кремля.

Турция, которая выступает ключевой покровительницей исламистских группировок на севере Сирии, комментирует ситуацию осторожно. Источник портала The Middle East Eye (MEE) в силовом аппарате республики заявил, что Анкара пыталась предотвратить наступление, чтобы дополнительно не нагнетать обстановку на Ближнем Востоке в условиях развивающегося палестинского конфликта. Однако собеседник MEE оправдал наступательные действия исламистов, отметив, что их цель — «восстановить границы» крупнейшего анклава вооруженных группировок в провинции Идлиб.

Турецкие государственные СМИ в эти дни развивают популярные, в том числе в соседней Сирии, конспирологические теории, что за радикальными боевиками могут стоять спецслужбы США и Израиля. Однако главного выгодополучателя обострения в Алеппо угадать нетрудно.

У Турции сложные отношения с ключевым инициатором нынешних боевых действий — группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). Анкара хотела сформировать свой, репутационно чистый лагерь группировок в Сирии, в то время как этому мешал радикальный «бренд» ХТШ (признана в России террористической и запрещена). Тем не менее в некоторых ситуациях их интересы совпадали.

Курдские отряды вошли в Телль-Рифъат в 2016 году. В то же время силы курдов взяли Манбидж. Такая ситуация не вписалась в продвигаемую Анкарой концепцию по созданию «пояса безопасности», которая предполагала оттеснение подобных враждебных Турции формирований от ее южных границ.

В связи с этим республика неоднократно пыталась оказывать на нежелательных соседей прямое военное давление. Как итог, в 2019 году пункт о необходимости вывода курдских отрядов из Телль-Рифъата и Манбиджа был закреплен президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в меморандуме о взаимопонимании.

Анкара не раз обвиняла Москву в невыполнении своих обязательств по меморандуму пятилетней давности. Намерение исламистов, пару дней назад называвших своей целью исключительно САА и союзные ей иранские группировки, выбить курдов из приграничья не оставляет сомнений: Турция и лояльные ей силы перекраивают порядок в этой точке Сирии уже без учета чьих-либо еще интересов.

Нил Кербелов