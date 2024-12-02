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Коммерсантъ FM
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Глава ВТБ Костин считает, что курс доллара сохранится на уровне 100 рублей

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин предположил, что курс доллара стабилизируется на уровне около 100 руб./$. Он также сообщил, что доля долларовых активов на балансе ВТБ резко снизилась после введения санкций в отношении российского финансового сектора.

Андрей Костин

Андрей Костин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Андрей Костин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В 2022 году, если вы помните, доллар дошел до 120 руб. Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 руб., и я думаю, что он останется на этом уровне»,— сказал Андрей Костин в интервью Reuters.

Как уточнил глава ВТБ, раньше примерно половина баланса кредитной организации была в долларах. Каждое изменение курса американской валюты оказывало на банк существенное влияние, добавил он. Однако, как отметил господин Костин, с учетом западных санкций и политики Центробанка по девалютизации курс доллара для многих банков «вообще перестал играть какую-то роль».

21 ноября Минфин США ввел санкции в отношении 52 кредитных организаций. В их числе был Газпромбанк, через который европейские страны оплачивали российский трубопроводный газ. После этого курс рубля превысил отметку 100 руб./$ и впервые с марта 2022 года достиг 114 руб./$.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Доллар поддался словесным интервенциям».

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