Автокредиты катятся к просрочке

Число заемщиков, у которых есть просрочка сроком до 90 дней по автокредитам, по итогам сентября достигло 31,4 тыс., это максимальный показатель с ноября 2022 года. Тренд на рост просроченной задолженности в сегменте формируется на фоне затяжного периода ажиотажных выдач. Учитывая объявленные Банком России регуляторные меры в отношении рынка автокредитования, банки могут начать отказываться от высокомаржинальных рискованных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Объединенного кредитного бюро (входит в тройку крупнейших.). Согласно им, в общем числе заемщиков, имеющих просрочку сроком до 90 дней, по всем сегментам доля автокредитных должников впервые с 2018 года достигла 2%. При этом в сентябре текущего года число заемщиков, у которых есть просрочка сроком до 90 дней, в сегменте автокредитования достигло 31,4 тыс. человек. Это 1,45% от общего числа заемщиков в сегменте и это максимальный показатель для сегмента с ноября 2022 года.

Тренд на рост просроченной задолженности в сегменте автокредитования формируется на фоне затяжного периода ажиотажных выдач на этом рынке.

Так, в сентябре, по данным аналитического агентства Frank RG, банки выдали 173,8 тыс. автокредитов на общую сумму 247,9 млрд руб., что стало очередным историческим рекордом. Остальные сегменты при этом показывали снижение или стагнировали (см. “Ъ” от 7 октября).

Кроме того, до последнего времени сегмент автокредитования оставался одним из наименее зарегулированных. Лишь с июля текущего года ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска для автокредитов (см. “Ъ” от 27 апреля).

Впрочем, банки неоднократно утверждали, что внимательно следят за долговой нагрузкой заемщиков в сегменте автокредитования, регулируя ажиотажный спрос невысоким уровнем одобрения. Так, по данными Национального бюро кредитных историй, уровень одобрения в сегменте автокредитования по итогам сентября составил 22,4%. А, по данным участников рынка, в 2023 году уровень одобрения в сегменте был 30% (см. “Ъ” от 15 октября).

Ажиотаж на рынке, наблюдающийся несмотря на высокие цены на автомобили и высокие ставки по кредитам — в конце октября на финансовых маркетплейсах полная стоимость кредита по автокредитам достигала 41%, не мог остаться незамеченным ЦБ.

Регулятор объявил, что планирует получить законодательные полномочия по введению макропруденциальных лимитов по автокредитованию (см. “Ъ” от 18 октября). Параметры планирующихся ограничений пока не определены.

Ограничения Банка России неизбежно охладят сегмент, но они коснутся новых выдач. А вот по уже выданным на волне ажиотажного спроса автокредитам просрочка будет вызревать. По выдачам последних месяцев информация о качестве будет через шесть месяцев, признает директор по развитию розничного кредитования ОТП-банка Николай Мельниченко.

Пока в портфелях профессиональных коллекторских агентств, купленных в рамках договора цессии, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, доля долгов по автокредитам не превышает 1%.

Тенденция роста за последние три месяца объемов просроченных выплат в портфеле автокредитов — это тревожный сигнал, признает руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс Платформа» Алексей Бородавин. Но пока динамика не достигла того уровня, чтобы влиять на уровни одобрения на рынке, полагает он.

Большее влияние на уровень одобрения автокредитов будут оказывать действия регулятора, полагает господин Бородавин. В условиях роста ключевой ставки банки заинтересованы в том, чтобы сохранять стабильное значение полной стоимости кредита и не предлагать рынку заградительные ставки. Это приводит к снижению доли доходных для банка клиентов и от части клиентов (с высоким уровнем риска) банки могут начать отказываться, кредитование клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки может стать экономически невыгодным, признает Алексей Бородавин.

Полина Трифонова