Непутевые вагоны

На вагоностроительных заводах скопилось более 2,5 тыс. новых вагонов, которые не могут уехать к заказчикам, потому что ОАО РЖД не принимает их на сеть. На некоторых предприятиях продукция стоит в несколько ярусов, на некоторых ее уже разбирают. Причина — в намерении ОАО РЖД сократить размер парка, в этот раз в виде усложнения процедуры приписки вагонов, нужной для получения идентификационного номера. Вагоностроители считают процедуру устаревшей, а такой способ регулирования размера парка некорректным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

ОАО РЖД перестало принимать на сеть новые грузовые вагоны с вагоностроительных заводов. Как следует из сообщений вагоностроителей на совещании 26 ноября у замминистра транспорта Алексея Шило (протокол есть у “Ъ”), на путях предприятий простаивали 2,53 тыс. новых грузовых вагонов, не отправленных заказчикам. «Ситуация с каждым днем становится все более критической, поскольку каждый день изготавливаются новые единицы подвижного состава»,— докладывал, согласно протоколу, исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов. Как следует из протокола, на Уралвагонзаводе скопилось более 900 вагонов, на «Алтайвагоне» — 593, часть которых пришлось разобрать. На Канашском вагоностроительном заводе находится более 430 вагонов, и готовая продукция складируется в несколько ярусов.

ОАО РЖД давно заявляет, что причины проблем с движением на сети — избыток вагонов, оценивающийся более чем в 250 тыс. единиц. В связи с этим, в частности, принимались меры по ограничению доступа вагонов на сеть, уже приводившие к сложностям с вывозом грузов (см. “Ъ” от 28 октября).

Евгений Семенов сообщил “Ъ”, что последний виток проблем с допуском новых грузовых вагонов на инфраструктуру общего пользования с территории вагоностроительных предприятий возник после того, как ОАО РЖД ввело лимиты приписки вагонов по прилегающим к заводам железнодорожным станциям.

Это стало возможным в результате разъяснения от Минтранса к действующему приказу министерства от 28 марта 2006 года №35 о правилах приписки подвижного состава.

По словам Евгения Семенова, для получения идентификационного номера вагона завод должен приписать вагон к станции. Очевидно, поясняет он, первичная приписка — временная: покупатель через два-три месяца завершает переоформление вагона на себя и свою станцию. Как отмечает господин Семенов, приказ Минтранса содержит перечень оснований, по которым владелец инфраструктуры вправе отказать в приписке: недостоверность или неполнота сведений по вагонам, истекший срок эксплуатации подвижного состава, закрытие станции для грузовых операций и отсутствие ее в перечне Росжелдора. Но, добавляет он, в последних разъяснениях Минтранса указано, что при согласовании заявки следует учитывать и фактическую возможность размещения вагонов на путях. В результате, говорит Евгений Семенов, в течение двух недель владелец инфраструктуры не согласовывает приписки к прилегающим станциям.

«У нас продолжается диалог с ОАО РЖД. Надеюсь, в ближайшие дни ситуация улучшится»,— рассказывает господин Семенов. По его словам, открытым остается вопрос о лимитах приписки вагонов и в целом целесообразности сохранения этого «изжившего механизма». Сегодня, продолжает Евгений Семенов, важно решить вопрос увеличения лимитов приписки грузовых вагонов к станциям либо добиться отмены этого требования для заводов с привлечением Минтранса, чтобы обеспечить стабильную и ритмичную работу предприятий.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что реализуют свои полномочия по управлению движением поездов и продвижению вагонопотоков. Главный критерий при приеме подвижного состава к перевозке — непревышение пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры, говорят в компании. «С момента производства и регистрации новых вагонов ответственность за них несут операторы, которые планируют и согласовывают перемещение подвижного состава в соответствии с существующими правилами»,— отмечают в ОАО РЖД. Там добавляют, что ведут работу с операторами в части необходимости синхронизации действий по поступлению нового парка, о заблаговременном направлении уведомлений о сроках и локациях появления подвижного состава, его назначении. В Минтрансе оперативно не ответили “Ъ”.

Собеседник “Ъ” среди вагоностроителей считает, что правила приписки были актуальны в условиях отсутствия информатизации. Еще в марте 2010 года, говорит он, на заседании экспертного совета Росжелдора все участники, включая ОАО РЖД, согласились, что правила приписки неактуальны. Ревизия станций приписки не проводилась, все осознавали формализм данной процедуры, говорит собеседник “Ъ”. В 2012 году, по его словам, был даже создан проект приказа, по которому станцией приписки следовало указывать просто «РФ», но документ не был утвержден. Как отмечает источник “Ъ”, все соображения ОАО РЖД и Минтранса об избытке парка на сети понятны, но выбранный для решения этой проблемы рычаг — «некорректный».

По итогам совещания в Минтрансе ОАО РЖД до 29 ноября рекомендовано принять на инфраструктуру общего пользования новые грузовые вагоны, на которые согласованы уведомления со стороны ОАО РЖД, а также те, которые направляются под погрузку или в отстой. По состоянию на субботу движения не было. В воскресенье вагоностроители рассказывали “Ъ”, что в каком-то объеме отгрузки пошли.

Наталья Скорлыгина