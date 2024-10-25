Вагоны детально дорожают

Стоимость ремонтов грузовых вагонов растет, но более сдержанными темпами, чем цена запчастей, используемых в процессе. По оценкам аналитиков, ремонтные расценки за год выросли на 17–27%, а комплектующие подорожали в диапазоне от 40% до нескольких раз. Тем не менее в 2025 году ожидается резкий рост стоимости ремонтов, оцениваемый в 20% и выше, связанный не столько с ценой запчастей, сколько с кадровым голодом в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Стоимость деповских ремонтов грузовых вагонов в сентябре выросла относительно сентября 2023 года на 26,4%, до 104,3 тыс. руб. без НДС, капитальных — на 17,3%, до 151,8 тыс. руб. без НДС, следует из презентации замглавы ИПЕМ Владимира Савчука на конференции «РЖД-Партнера» «Ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание вагонов». Текущий отцепочный ремонт в размере ТР-1 (меньший перечень неисправностей, чем ТР-2) подорожал на 2%, ТР-2 — на 9,8%.

Как пояснил “Ъ” Владимир Савчук, стоимость новых запчастей с сентября к сентябрю по автосцепке выросла в 2,2 раза, надрессорной балке — на 46%, боковой раме — на 45%. Кассетный подшипник, который в 2023 году был в дефиците, подешевел на 10%, цилиндрический подшипник — на 11%.

«Таким образом, рост деповских ремонтов на 26% и капитальных на 17% имеет более сдержанную динамику»,— отмечает Владимир Савчук.

Также, добавляет он, сейчас снижается стоимость металла вследствие сокращения спроса в России, что может стабилизировать или несколько снизить стоимость запасных частей. «По крайней мере, стоимость грузовых вагонов уже начала демонстрировать признаки снижения»,— говорит эксперт. Среди основных причин такой динамики он указывает снижение спроса на вагоны в 2025 году и высокую ставку ЦБ, делающую неприемлемо дорогими финансовые средства, привлекаемые для обновления парка.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в октябре стоимость деповского ремонта достигла 115,1 тыс. руб., что на 23,2% выше, чем годом ранее, капитального — выросла на 13,8%, до 162,6 тыс. руб. Он также указывает на повышение цен в сентябре, вызванное тем, что с 1 сентября, согласно телеграмме ОАО РЖД, при выпуске вагонов из деповского ремонта на пробег 160 тыс. км или на срок на два или три года в тележки грузовых вагонов тип 2 с боковыми скользунами зазорного типа должны быть установлены только новые фрикционные клинья. Некоторые предприятия вынесли замену клиньев в дополнительные соглашения к договорам, замечает эксперт, но большинство заложили в цену ремонта.

«Мы ожидаем существенного повышения цен на ремонты с 1 января»,— говорит Михаил Бурмистров. По его словам, некоторые участники рынка уже предупреждают о повышении на 20% и более.

«Связано это, наверное, впервые за всю историю не столько с повышением цен на комплектующие, сколько с беспрецедентным кадровым голодом и необходимостью индексировать зарплаты персонала»,— отмечает эксперт. При текущем уровне зарплат, продолжает он, вагоноремонтные предприятия стремительно теряют кадры. Сейчас, говорит господин Бурмистров, именно в вагоноремонтном сегменте это ключевой вызов и основной драйвер повышения расходов предприятий, что транслируется на стоимость услуг для потребителей.

На динамику ремонтов прямо влияет состояние движения на сети. Погрузка в сентябре упала на 6,3%, за три квартала — на 4%, тарифный грузооборот снизился на 6% и 5,3% соответственно. Сокращение грузооборота и суточных пробегов грузовых вагонов напрямую влияет на спрос на ремонты, снижая потребность, отмечает Владимир Савчук. «Однако необходимость содержать имеющийся парк в рабочем состоянии для выполнения контрактов на перевозки поддерживает спрос на ремонты»,— говорит он. По прогнозам господина Савчука, в 2024 году число ремонтов вагонов вырастет на 6–6,5%, до более 440 тыс.

Эта оценка полностью совпадает с ожиданиями Rollingstock Agency. Управляющий партнер и сооснователь агентства Александр Поликарпов отмечает довольно большой объем отложенных капитальных ремонтов грузовых вагонов в этом году, что, по его оценке, вызвано невыполнением плановых ремонтов в кризисные для отрасли 2020 и 2022 годы. Постепенно, прогнозирует он, эффект отложенных ремонтов будет затухать. «В среднесрочной перспективе следует ожидать сокращение объемов капитальных ремонтов на фоне роста деповских»,— говорит господин Поликарпов. Рост парка, отмечает эксперт, оказывает скорее косвенное влияние на рынок ремонтов, выраженное в замедлении сети, а также прямо влияет на число потенциальных ремонтов новых вагонов в среднесрочном горизонте.

Наталья Скорлыгина