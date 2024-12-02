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Коммерсантъ FM
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Депутаты переходят на детское время

В последний месяц осенней сессии Дума уделит особое внимание проблемам несовершеннолетних

В декабре Госдуме предстоит обсудить сразу несколько законопроектов, связанных с детьми и молодежью, следует из утвержденного на прошлой неделе календаря рассмотрения вопросов на последний месяц осенней сессии. В частности, депутаты намерены ввести обязательное тестирование на знание русского языка при приеме в школу детей мигрантов, усовершенствовать молодежную политику и оградить несовершеннолетних от продажи опасных газосодержащих товаров. А вот ряд «социально-молодежных» инициатив оппозиционных фракций рекомендованы к отклонению.

В Госдуме готовы одобрить инициативы об улучшении жизни подрастающего поколения, но не из любых источников

В Госдуме готовы одобрить инициативы об улучшении жизни подрастающего поколения, но не из любых источников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Госдуме готовы одобрить инициативы об улучшении жизни подрастающего поколения, но не из любых источников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Одна из самых громких инициатив на «детскую» тему — законопроект об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школу. Его внесла в Думу в конце ноября группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций. Порядок тестирования определит Минпросвещения, а методическое обеспечение возьмет на себя Рособрнадзор. Проект вызвал дискуссию еще до внесения, когда Дума обсуждала обращение по миграционным вопросам к премьеру Михаилу Мишустину. Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») тогда заявил, что эта инициатива противоречит закону «Об образовании», согласно которому право учиться в школе имеет каждый ребенок, в том числе и иностранец. Сторонники же поправок упирали на то, что они подготовлены в интересах самих детей мигрантов, которым трудно учиться, если они не понимают по-русски.

В декабре Дума рассмотрит в первом чтении законопроект депутатов всех фракций и сенаторов об административном наказании за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Штрафы для физлиц составят до 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 300 тыс. и для юрлиц — до 600 тыс. руб. Поправки в КоАП вносятся в соответствии с принятыми ранее изменениями в закон «Об основных гарантиях прав ребенка», вводящими запрет на продажу подобных товаров детям и подросткам.

Также в декабре должен пройти второе чтение еще один межфракционный законопроект о корректировке государственной молодежной политики (принят в первом чтении 15 октября). Авторы предлагают упорядочить госуправление этой сферой, отведя одну из ключевых ролей Росмолодежи. Правительство, концептуально поддержав проект, предлагало скорректировать ко второму чтению нормы о консультациях Росмолодежи с губернаторами при отборе глав профильных ведомств в регионах. В Белом доме полагают, что это не согласуется с принципами разграничения полномочий между центром и субъектами, а наделение Росмолодежи полномочиями по утверждению кадровой номенклатуры профильных структур «требует дополнительного обоснования».

Кроме того, в декабре ожидается рассмотрение еще нескольких заметных инициатив на «детскую» тему, предложенных оппозицией и рекомендованных профильными комитетами к отклонению. Так, депутаты от ЛДПР выступили за ежегодную выплату всем родителям в размере прожиточного минимума для сбора детей в школу, но против высказалось правительство, отметив, что проект противоречит принципам адресности социальной помощи. Не одобрили в Белом доме и другую инициативу ЛДПР — о предоставлении многодетным семьям новых мер поддержки, от бесплатного обеспечения детей лекарствами до их первоочередного приема в государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Тут главной претензией правительства стал тот факт, что авторы в нарушение Бюджетного кодекса не указали предполагаемые источники финансирования новых расходных обязательств.

Наконец, к отклонению рекомендован и законопроект депутата Алексея Куринного (КПРФ) о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в незаконную предвыборную агитацию, который лежит в думском портфеле еще с 2019 года. Автор предлагал наказывать тех, кто привлекает к незаконной агитации лиц, не достигших 18 лет, весьма скромными по нынешним меркам штрафами: от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. для граждан, от 2 тыс. до 3 тыс. для должностных лиц и от 20 тыс. до 30 тыс. руб. для юрлиц. В пояснительной записке коммунист отмечал, что применение административного ресурса на выборах «приобрело массовый характер». Правительство, однако, в своем отрицательном отзыве указало, что в сопутствующих материалах отсутствует анализ правоприменительной практики, говорящий о неэффективности существующих мер ответственности.

Ксения Веретенникова

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