Молодым везде у нас агентство

Госдума во вторник одобрила в первом чтении законопроект о корректировке государственной молодежной политики. К предложенному в документе значительному расширению полномочий Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) депутаты, в отличие от правительства, отнеслись благосклонно, лишь пожелав этому ведомству быть точнее и сдержаннее в оценках своей текущей и будущей работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Метелев (в центре) уверен, что новый закон принесет реальную пользу и молодежи, и ее наставникам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Артем Метелев (в центре) уверен, что новый закон принесет реальную пользу и молодежи, и ее наставникам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Большой пакет поправок к закону «О молодежной политике» внесла в Госдуму 11 сентября группа депутатов и сенаторов из всех фракций во главе с председателем профильного комитета Думы Артемом Метелевым («Единая Россия»). Среди прочего они предложили упорядочить управление молодежной политикой, отведя одну из ключевых ролей в этом процессе Росмолодежи.

Правительство между тем высказывало свои замечания к этому проекту уже дважды — до и после внесения его в Думу. При поддержке инициативы в целом в Белом доме обращали особое внимание как раз на пункты, связанные с расширением полномочий Росмолодежи. По мнению кабмина, «проведение консультаций» ведомства с губернаторами при отборе глав профильных ведомств в регионах не согласуется с принципами разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти, а снабжение Росмолодежи полномочиями по утверждению кадровой номенклатуры профильных структур «требует дополнительного обоснования». Вместе с тем в Белом доме указали, что нововведения потребуют перераспределения средств в регионах, тогда как «в материалах к законопроекту соответствующая информация отсутствует». Учесть эти и другие замечания чиновники попросили ко второму чтению.

Ряд замечаний из первого отзыва авторы учли еще до внесения, еще несколько (вроде сохранения положений о поддержке центров патриотического воспитания) договорились закрепить в итоговой редакции, сообщил ранее “Ъ” Артем Метелев. Пункты же о консультациях и номенклатуре должностей в регионах депутаты были намерены прорабатывать и дальше так, «чтобы сохранить их в законе», отметил тогда глава комитета.

Представляя проект на заседании 15 октября, господин Метелев перечислил три «глобальные причины» для внедрения новшеств: «запрос на обновление», «контекст специальной военной операции» и задачи, поставленные президентом перед правительством и Росмолодежью.

Поправки «выстраивают единую четкую вертикаль власти и управления отраслью», поэтому, с учетом решения кабмина возложить координацию нацпроекта «Молодежь и дети» и стратегии молодежной политики на Росмолодежь, депутатам «необходимо усилить коллег», пояснил глава комитета. По его словам, ведомство будет проводить «единую госполитику и нормативно-правовое регулирование», «утверждать ключевые показатели эффективности и рекомендации» по основным направлениям молодежной политики и работы учреждений, отраслевые стандарты, а также «координировать деятельность региональных министерств, участвовать в консультациях при назначении региональных министров». «Изменения позволят сделать устойчивую конструкцию, внедрить стандарты качества и повысить эффективность»,— заверил единоросс.

При обсуждении депутаты высказали документу единодушную поддержку. К ключевой роли Росмолодежи вопросов тоже не возникло.

Присутствовавший в Думе глава ведомства Григорий Гуров выступил лишь по вопросам о KPI и целевых показателях патриотического воспитания молодых граждан. «По поручению президента готовится целый блок критериев оценки, и мы попросим просто Артема Павловича провести заседание комитета, чтобы их представили»,— пообещал господин Гуров и добавил, что в агентстве совместно с ВЦИОМом готовят «сквозные метрики в формате индекса поколений». «Мы давным-давно работаем именно не по количеству, а по четким метрикам»,— подчеркнул он.

«Нам важно выделить координирующую роль Росмолодежи, закрепить на местном уровне межведомственную координацию под руководством глав регионов»,— подтвердила поддержку ведомства уже от имени фракции единоросс Алена Аршинова. Анна Скрозникова («Новые люди») поздравила Григория Гурова с назначением и выразила уверенность, что «работа с молодежью в надежных руках». С наставлением к ведомству выступила только глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ): «Нам, Григорий Александрович, очень хочется <…> чтобы понятны были критерии, по которым мы бы давали оценку действию этого закона. Ваши слова о том, что вы разрабатываете сквозные матрицы, как-то очень общо прозвучали»,— строго заметила коммунистка. Она также предостерегла главу Росмолодежи от «иногда слишком оптимистических» оценок. Так, судя по последнему такому отчету, почти 95% российской молодежи оказались настоящими патриотами, напомнила депутат: «Тогда почему эта патриотически воспитанная молодежь, побросав собак и велосипеды, побежала за рубеж с началом СВО?..» Других претензий не прозвучало, и законопроект единогласно поддержали все 400 присутствовавших депутатов.

Григорий Лейба