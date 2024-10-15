Молодым везде у нас агентство
Расширение полномочий Росмолодежи поддержано в первом чтении
Госдума во вторник одобрила в первом чтении законопроект о корректировке государственной молодежной политики. К предложенному в документе значительному расширению полномочий Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) депутаты, в отличие от правительства, отнеслись благосклонно, лишь пожелав этому ведомству быть точнее и сдержаннее в оценках своей текущей и будущей работы.
Артем Метелев (в центре) уверен, что новый закон принесет реальную пользу и молодежи, и ее наставникам
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Большой пакет поправок к закону «О молодежной политике» внесла в Госдуму 11 сентября группа депутатов и сенаторов из всех фракций во главе с председателем профильного комитета Думы Артемом Метелевым («Единая Россия»). Среди прочего они предложили упорядочить управление молодежной политикой, отведя одну из ключевых ролей в этом процессе Росмолодежи.
Правительство между тем высказывало свои замечания к этому проекту уже дважды — до и после внесения его в Думу. При поддержке инициативы в целом в Белом доме обращали особое внимание как раз на пункты, связанные с расширением полномочий Росмолодежи. По мнению кабмина, «проведение консультаций» ведомства с губернаторами при отборе глав профильных ведомств в регионах не согласуется с принципами разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти, а снабжение Росмолодежи полномочиями по утверждению кадровой номенклатуры профильных структур «требует дополнительного обоснования». Вместе с тем в Белом доме указали, что нововведения потребуют перераспределения средств в регионах, тогда как «в материалах к законопроекту соответствующая информация отсутствует». Учесть эти и другие замечания чиновники попросили ко второму чтению.
Ряд замечаний из первого отзыва авторы учли еще до внесения, еще несколько (вроде сохранения положений о поддержке центров патриотического воспитания) договорились закрепить в итоговой редакции, сообщил ранее “Ъ” Артем Метелев. Пункты же о консультациях и номенклатуре должностей в регионах депутаты были намерены прорабатывать и дальше так, «чтобы сохранить их в законе», отметил тогда глава комитета.
Представляя проект на заседании 15 октября, господин Метелев перечислил три «глобальные причины» для внедрения новшеств: «запрос на обновление», «контекст специальной военной операции» и задачи, поставленные президентом перед правительством и Росмолодежью.
Поправки «выстраивают единую четкую вертикаль власти и управления отраслью», поэтому, с учетом решения кабмина возложить координацию нацпроекта «Молодежь и дети» и стратегии молодежной политики на Росмолодежь, депутатам «необходимо усилить коллег», пояснил глава комитета. По его словам, ведомство будет проводить «единую госполитику и нормативно-правовое регулирование», «утверждать ключевые показатели эффективности и рекомендации» по основным направлениям молодежной политики и работы учреждений, отраслевые стандарты, а также «координировать деятельность региональных министерств, участвовать в консультациях при назначении региональных министров». «Изменения позволят сделать устойчивую конструкцию, внедрить стандарты качества и повысить эффективность»,— заверил единоросс.
При обсуждении депутаты высказали документу единодушную поддержку. К ключевой роли Росмолодежи вопросов тоже не возникло.
Присутствовавший в Думе глава ведомства Григорий Гуров выступил лишь по вопросам о KPI и целевых показателях патриотического воспитания молодых граждан. «По поручению президента готовится целый блок критериев оценки, и мы попросим просто Артема Павловича провести заседание комитета, чтобы их представили»,— пообещал господин Гуров и добавил, что в агентстве совместно с ВЦИОМом готовят «сквозные метрики в формате индекса поколений». «Мы давным-давно работаем именно не по количеству, а по четким метрикам»,— подчеркнул он.
«Нам важно выделить координирующую роль Росмолодежи, закрепить на местном уровне межведомственную координацию под руководством глав регионов»,— подтвердила поддержку ведомства уже от имени фракции единоросс Алена Аршинова. Анна Скрозникова («Новые люди») поздравила Григория Гурова с назначением и выразила уверенность, что «работа с молодежью в надежных руках». С наставлением к ведомству выступила только глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ): «Нам, Григорий Александрович, очень хочется <…> чтобы понятны были критерии, по которым мы бы давали оценку действию этого закона. Ваши слова о том, что вы разрабатываете сквозные матрицы, как-то очень общо прозвучали»,— строго заметила коммунистка. Она также предостерегла главу Росмолодежи от «иногда слишком оптимистических» оценок. Так, судя по последнему такому отчету, почти 95% российской молодежи оказались настоящими патриотами, напомнила депутат: «Тогда почему эта патриотически воспитанная молодежь, побросав собак и велосипеды, побежала за рубеж с началом СВО?..» Других претензий не прозвучало, и законопроект единогласно поддержали все 400 присутствовавших депутатов.
Дума дифференцировала наказание за вооруженный мятеж
Госдума во вторник единогласно приняла в первом чтении правительственные поправки к Уголовному кодексу (УК), дифференцирующие ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности и тяжести последствий. Сейчас ст. 279 УК предусматривает один состав — организация вооруженного мятежа или активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности РФ. За это установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Замминистра юстиции Елена Ардабьева, рассказывая депутатам о законопроекте, отметила, что, как показал анализ правоприменительной практики, квалификация по ст. 279 УК «довольно затруднительна» и с 2020 года по ней «не осуждался ни один человек». Поэтому было принято решение разделить один состав на три, повысив санкции в случае причинения тяжких и особо тяжких последствий. За организацию мятежа или руководство им предлагается лишать свободы на срок от 15 до 20 лет, за участие в мятеже сохранится действующее наказание, а если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, устанавливается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По мнению госпожи Ардабьевой, реализация законопроекта «повысит уровень уголовно-правовой охраны основ конституционного строя и безопасности» страны.
Если участник готовящегося мятежа вовремя сообщит о нем правоохранителям, он сможет избежать ответственности. Как отметил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Отари Аршба, это позволит «возможному преступнику вовремя раскаяться и прийти с повинной».
Депутат Сардана Авксентьева («Новые люди») спросила, не приведет ли такое определение участия в вооруженном мятеже к чрезмерно широкому толкованию и не стоит ли предусмотреть «более гибкую систему наказания, учитывающую степень вовлеченности». Елена Ардабьева ответила, что ко второму чтению можно рассмотреть соответствующие поправки.
В итоге за законопроект проголосовал 401 депутат, против и воздержавшихся не было.