В Роспотребнадзоре заявили об эпидемии ВИЧ среди уязвимых категорий населения

Группы граждан, наиболее уязвимые для ВИЧ, стали меньше обследоваться на заболевание в России, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его данным, в этих группах сейчас идет эпидемия ВИЧ-инфекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Покровский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вадим Покровский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Врач рассказал в интервью «Интерфаксу», что к наиболее уязвимым для ВИЧ группам населения относятся люди с наркозависимостью, работники секс-индустрии и члены ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Также все больше ВИЧ-инфицированных стали выявлять среди сельского населения и людей, живущих в отдаленных от центра регионах.

«Это и говорит о том, что ВИЧ продолжает распространяться»,— подытожил господин Покровский.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял 25 ноября, что заболеваемость инфекцией в России снизилась почти на 40% с 2016 года и находится на историческом минимуме. Журнал The Lancet в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, отмечаемого 1 декабря, опубликовал исследование, по которому число случаев заражения ВИЧ в мире с 2010 по 2021 год сократилось почти на 22%.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВИЧ на минималках».