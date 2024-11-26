The Lancet: заболеваемость и смертность от ВИЧ резко сократились за 12 лет

Глобальные показатели заболеваемости и смертности от ВИЧ сократились за 12 лет — с 2010 по 2021 год. Так, число новых случаев заражения упало почти на 22%, а число смертей — почти на 40%. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном американским Институтом показателей и оценки здоровья. Исследование опубликовано в журнале The Lancet в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, отмечаемого 1 декабря.

Авторы исследования изучили данные по заболеваемости и смертности от ВИЧ в 204 странах и территориях мира. По данным на 2021 год, число людей в мире, имеющих ВИЧ, достигло 40 млн, в 2010 году их было 29,5 млн. В 2010 году, указывают ученые, в мире было выявлено 2,11 млн новых случаев заражения ВИЧ и 1,19 млн человек с ВИЧ умерли. В 2021 году их было 1,65 млн и 718 тыс. соответственно. Главный вклад в сокращение показателей внесло улучшение ситуации с ВИЧ в странах Африки, расположенных ниже Сахары, и в Южной Азии. Так, в этих африканских странах вероятность заражения ВИЧ в течение жизни сократилась за указанный период с 21,8% до 8,7%, хотя и остается при этом самой высокой в мире. Число смертей в этом регионе за 12 лет сократилось со 106,5 до 45,5 случая на 100 тыс. населения.

Между тем, указывают авторы исследования, за тот же период значительно ухудшилась ситуация в странах Центральной, Восточной Европы, Средней Азии. Число смертей от ВИЧ в этих трех регионах в совокупности выросло на 10,4%, в 2021 году там умерли 28,3 тыс. человек. Кроме того, сложная ситуация в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Число смертей за указанный период в этих регионах выросло на 40,7%, в 2021 году там умерли 11,1 тыс. человек с ВИЧ.

По прогнозам ученых, заболеваемость ВИЧ и смертность в мире в целом будут и далее снижаться. Так, в 2030 году, по их оценкам, от ВИЧ могут умереть 513 тыс. человек, а в 2050 году — 327 тыс. Число же людей, имеющих ВИЧ, будет продолжать расти, и к 2030 году их будет 43,7 млн, в 2039 году этот показатель достигнет пика на уровне 44,4 млн, а потом начнет медленно снижаться. Ученые полагают, что к 2050 году в мире будет 43,4 млн человек с ВИЧ.

Подробнее о статистике заболеваемости в России — в материале «Ъ» «ВИЧ на минималках».

Алена Миклашевская